Hibeyle başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyorlar

Pütürge ilçesinde Gülten-Nurettin Çelik çifti, ‘Genç Çiftçi’ projesine başvurarak, destek almaya hak kazandı. Çift 5 yıl önce aldıkları destekle ilçede çilek üretimine başladı. İlk başta endişe duysalar da ürettikleri çilek, hem lezzeti hem aroması hem de tadıyla büyük ilgi gördü. Çift, şimdi taleplere yetişebilmek için daha büyük bir alan istiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında almış olduğu 30 bin TL hibe desteği ile Pütürge ilçesi Örmeli mahallesinde 5 dekar alanda çilek üretimine başlayan Gülten-Nurettin Çelik çifti, artan talepleri karşılayabilmek için üretim alanlarını daha genişletmeye başladı. Çift, gün geçtikte aroması ve lezzeti nedeniyle büyük ilgi gören çilekleri daha büyük bir alanda yetiştirebilmek için yer istiyor.

“KISA SÜREDE GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETTİK”

45 dönümlük bir alanda çilek üretimi yapan Nurettin Çelik, ilçede kayısı ağırlıklı bir üretimin olduğunu ifade ederek, eşiyle birlikte alternatif bir ürün yetiştirmek istediklerini ve bu sayede de çilek üretimine başladıklarını söyledi.

Çelik, ilçeye bir yenilik getirmek için harekete geçtiklerini kaydederek,

Eşimle birlikte farklı bir ürün yetiştirmek istedik. ‘Genç Çiftçi’ projesine eşimin adına başvuruda bulunduk. Başvuru olumlu sonuçlandı. Tabii bu işi yapabilir miyiz diye çok düşündük ama kararlıydık. Bizde bunun üzerine bir çalışma yaparak, başladık. Kısa sürede çok güzel sonuçlar elde ettik. Beşinci senemiz ve elde ettiğimiz bu güzel sonuçları daha da geliştirmek istiyoruz. Daha büyük alan bulursak, üretimi de artırmayı hedefliyoruz

dedi.

“İLÇEMİZDE AYNI KALİTEDE ÇİREK ÜRETİMİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Ürettikleri çileğe büyük bir talebin olduğunu ve bu talebi karşılamakta güçlük çektiklerini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

Talep çok ama alan yok. Üretim olarak en büyük sıkıntımız alan. Tüm bahçeler kayısı ağacı olduğu için boş alan bulamıyoruz. Kaymakamlığımız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden alan ile ilgili bir talebimiz oldu, bekliyoruz. Bizde bunun için bir çalışma içerisindeyiz. Büyük bir alan bulursak, üretimi daha da artıracağız. Aynı zamanda güzel bahçeler kuruyoruz. Bizi ulaşan çiftçiler oluyor, onlara teknik bilgiler veriyoruz. Allah’tan bir şey olmazsa bunu daha güzel yerlere taşımak istiyoruz.

Çelik, büyük bir alanda kaliteli çilek üretimini sürdürmek istediklerini belirterek, “İlkbaharda başlayıp son bahara kadar çalışıyoruz ve 25-30 kişiye da istihdam sağlıyoruz. Bu daha da fazla olabilir. İnşallah daha güzel çalışmalar yapacağız. Eşim ve ben kararlıyız. İlçemizde aynı kalitede çilek üretimini sürdürmek istiyoruz. Taleplere yetişemiyoruz. İnsanlara karşı bir mahcubiyet duyuyoruz. Alan olarak bunu büyütebilirsek, taleplere de yetişmiş olacağız. Bize büyük bir alan lazım, söz veriyorum burada örnek bir tarım nasıl yapılır onu gösteririm” ifadelerini kaydetti.

KENDİ GÜBRESİNİ YAPTI

Nurettin Çelik, yetiştirdikleri çilek için özel ve doğal bir gübre yaptığını belirterek,

İlk işe başladığımızda eşim, ‘5 yıl boyunca aynı vitamini nasıl sağlayacağız?’ dedi. Kışın bunun üzerinde çok çalıştım. Değişik hayvanların gübrelerinden bir karışım yaptım. Denedim ve esas noktayı yakaladım. Kışın hazırlıyorum, üretim zamanında da suyla beraber veriyorum. Hayvansal gübreyle lezzeti yakaladık. Üretmeye hazırız. Üretim olmayan bir ülkede yaşam olmaz. Mutlaka doğal üretim olmalı. Mümkünse ilaçsız üretimi yapalım

dedi.

“KADINLARA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

Gülten Çelik ise eşinin çilek üretimi fikrine destek verdiğini ve 5 yıldır üretim yaptıklarını ifade ederek, “İyi ki de yapmışız” dedi.

‘Genç Çiftçi’ projesinin kendilerine bir imkân sunduğunu kaydeden Çelik,

Bizde ne yapabileceğimizi düşündük ve eşimle çilek üretmeye karar verdik. Aslında başlarken endişe de ettik çünkü kayısı bu bölgede yapılıyor ama çilek yapılmamıştı. Bilmeden bir cesaret örneği göstererek girdik. Proje çıktıktan sonra çalışmalara başladık. 3 yıl devam etme zorunluluğumuz vardı ama işimizi sevdik ve beşinci yılımız. Güzel bir şekilde üretim yapıyoruz. Şu an yer sıkıntısı var. Biz alan istiyoruz. Alan olsa daha çok üretimle birlikte istihdam alanı da oluştururuz. Bu anlamda kadınlara da istihdam sağlıyoruz. İlçemiz için üretip, kazanalım. Ben sadece kendimi değil ilçemizi ve kadınlarımızı da düşünüyorum

ifadelerini kullandı.

Çelik, yoğun bir talep aldıklarını ve bu taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirterek,

Reçelde yapıp, satıyorum. Şu an çileğe çok talep olduğu için reçel için çilek ayıramıyorum. İnsanlar bu çileği yedikten sonra tekrar istiyorlar. Taleplere yetişemiyoruz

dedi.

Çileğin festivalini yapmak istediklerini dile getiren Çelik,

Çilek festivali düşüncem var. Pandemi bittikten sonra Pütürge ilçemiz adına sazlı-sözlü, eğlenceli bir festival organize etmeyi planlıyorum. Belediye başkanımızın desteği olursa ki destekleri olacağından da eminim, bir festival yapalım. Pandemi bitsin her şey olur

diye konuştu.