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15 Haz 2021 - 18:13- Spor G: 15 Haz 2021 - 18:16

Kaplanda liste kabarık

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’deki beşinci sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Transfer listesinde birçok şişim bulunan sarı siyahlılar, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’de üst üste iki sezonu sıkıntılı geçiren Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda aynı sıkıntıyı yaşamamak adına transfer çalışmalarında dikkatli davranıyor. Geçen sezon yarım sezonluğuna anlaştığı teknik direktör İrfan Buz ile yeni sezon öncesi bir yıllık sözleşme imzalayan sarı siyahlı yönetim, ligde korkulu rüya görmemek için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Şu ana kadar kale haricinde her mevki için oyuncu arayışı içerisinde olan Doğu Anadolu temsilcisi, hummalı bir çalışma yürütürken, kadrosunu tecrübeli oyuncularla güçlendirirken, ekonomik anlamda da sıkıntıya düşmeyecek adımlar atmak istiyor.

ORTA SAHA, ÖN LİBERO, FORVET, BEK VE KANATLAR İÇİN ARAYIŞ SÜRÜYOR

Alternatifli bir kadroyla ligde mücadele etmek isteyen sarı siyahlı takımın listesinde; Hatayspor ile sözleşmesi biten merkez orta saha Rayane Aabid, son olarak MKE Ankaragücü’nün formasını giyen orta saha Alper Potuk, Kasımpaşa’da oynayan sol bek Oussama Haddadi, on numara Yesus Cabrera, ön libero Okechukwu Godson Azubuike, sağ bek Emilio Nsue, santrafor Filip Holender, sağ kanat Lazar Markovic, santrafor Famara Diedhiou, sağ kanat Jeremain Lens gibi isimler yer alıyor.

Sarı siyahlılar aynı zamanda geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh ile bir dönem takımın formasını giyen santrafor Aboubakar Kamara’yı da kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

# transfer, yeni malatyaspor
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15 Haz 2021 - 18:13 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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