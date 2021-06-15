Filistin’e Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kudüs ve Gazze'deki gelişmeleri gündemde tutmak için Soykan Meydanı’nda bir resim sergisi açarak, bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Malatya’daki STK temsilcilerinin yer aldığı ve Filistin halkının yaralarını sarmak adına yapılacak “Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” projesinin tanıtıldığı basın açıklamasını Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptı.

İşgalci İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kıble Mescid-i'ndeki Müslümanlara saldırısı ile başlayıp 11 gün süren savaşın bilançosunun 65’i çocuk, 39'u kadın 248 kişinin şehit olmasıyla sonuçlandığını belirten Söylemez, en az 75 bin kişinin yerinden olduğunu ve bin 800 konutun ise tamamen yıkıldığını hatırlattı.

“YARALARI SARMAK İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Söylemez,

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak haklı Filistin davasını unutturmamak ve yaraları sarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz

diye konuştu.

İsrail mallarının boykot edilmesi amacı ile yaptığımız istişarelerde yerel marketlerin ve Malatya Halkının duyarlılığı bizleri memnun etmiştir” diyen Söylemez, “Savaş sonrası Gazze şehrinde binlerce evin harap olmasından dolayı Malatya’mız adına Türkiye'deki diğer illerimize örnek olacak Malatyalılar Apartmanı'nın inşa edilmesi ile ilgili düşüncemizi İHH aracılığı ile Filistin yerel yönetimleri ile paylaştık. Ancak, Filistin yerel yönetimlerinin görüşleri doğrultusunda hali hazırda bölgede acil olarak ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ihtiyaç duyulduğu kanaati hasıl olmuştur. İstişarelerimizi sizlerle yoğunlaştırdıktan sonra bin metrekare alan üzerine 630 metrekare bodrum, 650 metrekare giriş, 650 metrekare birinci kat olmak üzere bin 930 metrekare kapalı, 350 metrekare açık alandan oluşan, bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek ‘Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ binasını inşa etmeye karar verdik

diye konuştu.

DESTEK ALINMAYA BAŞLANDI

Bu proje için destek beklediklerini dile getiren Söylemez,

Projesi hazır olan ve yapımına kısa sürede başlanması düşünülen merkeze Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra siyaset, yerel yönetim, iş insanları ve tüm Malatyalılardan gerekli desteği almaya başladığımızı memnuniyet ile belirtmek istiyoruz. Belirtilen proje ile ilgili nakdi destekleriniz için kullanacağımız hesap numaraları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önümüzdeki süreçte söz konusu projenin gelişimi ve diğer çalışmalarımızı sizlerle sürekli paylaşacağımızı ve desteğinize talip olduğumuzu belirtirken; #Sabrın vazgeçmek olmadığını, yıllar sürse bile eylem planlarımızı diri tutmak olduğunu düşünüyoruz

şeklinde konuştu.