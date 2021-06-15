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15 Haz 2021 - 17:14- Spor G: 15 Haz 2021 - 17:17

YMS’de Wakaso iddiası

Süper Lig’de yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor, ön libero mevkii için, 29 yaşındaki Ganalı Alhassan Wakaso’yu gündemine aldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Olağan mali genel kurulunu gerçekleştiren ve ibra edilen Yeni Malatyaspor yönetimi, tamamıyla transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı siyahlı yönetim, listelerinde yer alan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, birkaç oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Teknik direktör İrfan Buz’un sunduğu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspoe yönetimi, yeni sezonda korkulu rüya görmemek için ince eleyip sık dokuyor.

Geride kalan sezonda Youssuf’u Başakşehir’e satan ve Acquah’ın form düşüklüğü nedeniyle sıkıntı yaşayan Yeni Malatyaspor’da yönetim, önlibero mevkii için arayışlarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, bu mevki için Vitoria Guimaraes ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Ganalı ön libero Alhassan Wakaso’yu gündemine aldı.

Portekiz Liga NOS'ta 142 maça çıkan, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 7 maçta boy gösteren tecrübeli orta saha, 2 kez de milli takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri bir milyon Euro olan Ganalı oyuncu, önliberonun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Wakaso, daha önce FC Lorient, Portimonense Futebol SAD ve Rio Ave FC takımlarının formalarını giydi.

Alhassan Wakaso ile bir dönem Beşiktaş’ta ilgilenmişti.

# adil gevrek, yms, yeni malatyaspor

15 Haz 2021 - 17:14 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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