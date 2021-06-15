İtfaiye 3 ilçede yangınlara müdahale etti

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Alican Mahallesi Girmana yol ayrımı mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ve müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını söndürerek, kontrol altına aldı.
Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesinde bir bölümü halı kursu olarak kullanılan evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye gelen ve 4 personelle müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Doğanyol ilçesi İsak Mahallesinde Dağ küme evleri mevkiinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek, kontrol altına aldı.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.