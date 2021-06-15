İtfaiye 3 ilçede yangınlara müdahale etti

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Alican Mahallesi Girmana yol ayrımı mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ve müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını söndürerek, kontrol altına aldı.

Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesinde bir bölümü halı kursu olarak kullanılan evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye gelen ve 4 personelle müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Doğanyol ilçesi İsak Mahallesinde Dağ küme evleri mevkiinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek, kontrol altına aldı.

(Haber Merkezi)