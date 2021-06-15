İcradan satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Kuluncak İlçe, 121 Ada, 111 Parsel, BAŞÖREN Mahalle/Köy, KARABABA Mevkii, Malatya ili Kuluncak ilçesi Başören köyü Karababa mevkii 121 Ada 111 parselde kayıtlı taşınmazın toplam yüzölçümü 2.456 m2 olup, Taşınmazın özellikleri; Taşınmaz üzerinde kuru otlar bulunan boş ve susuz tarla vasfındadır.'' ifadeleri yer aldı.

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