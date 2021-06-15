Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Kuluncak İlçe, 121 Ada, 111 Parsel, BAŞÖREN Mahalle/Köy, KARABABA Mevkii, Malatya ili Kuluncak ilçesi Başören köyü Karababa mevkii 121 Ada 111 parselde kayıtlı taşınmazın toplam yüzölçümü 2.456 m2 olup, Taşınmazın özellikleri; Taşınmaz üzerinde kuru otlar bulunan boş ve susuz tarla vasfındadır.'' ifadeleri yer aldı.
15 Haz 2021 - 15:11- Ekonomi Güncelleme: 15 Haz 2021 - 15:25
İcradan satılık arsa
Malatya Hekimhan'da 2.456 m2 tarla icradan satılıktır
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.