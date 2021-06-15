Minibüslere zam yolda! Yeni tarife 3,5 TL olacak

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, halk otobüslerine ve minübüslerde yeni ulaşım tarifesinin zamlı olacağını söyledi. İnce, zam yapmamak için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Yeni tarifenin 3,5 TL’den az olması halinde esnafımız taşımacılıkta zarar eder. Biz Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazıda yeni tarifenin 3,5 TL olması gerektiğini belirttik. Önümüzdeki günlerde yeni tarife belli olur” ifadelerine yer verdi.

Berber ve kuaförler, fırıncılardan sonra şimdide minibüsçüler yeni bir fiyat tarifesine gidiyor. Gelecek aydan sonra uygulanacak yeni tarifenin ne kadar olacağı hakkında konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, ücret tarifelerine zam yapmak istemelerinin gerekçelerini açıkladı.

Minibüslerle ilgili zamda kaçınılmaz bir sürece girildiğini ifade eden Başkan İnce, 2 yıldan bu yana ne halk otobüslerine ne de minibüslere zam yapılmadığını söyledi.

“UZUN ZAMANDIR ZAM YAPMADIK”

Zam yapmamak için dayanmaya çalıştıklarını belirten İnce,

Tarife konusunda bizler de dayanabildiğimiz yere kadar dayanmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza konforlu, ucuz, ekonomik bir hizmet sunabilmek amacıyla uzun zamandır zam yapmadık. Akaryakıta gelen zamlar, BAĞKUR ve SGK giderleri, şoför maaşı, araç giderleri ve pandeminin neden olduğu ağır şartlar dolayısıyla minibüs ve halk otobüsü fiyat tarifelerini artırmayı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren minibüs ve halk otobüslerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME ve Esnaf Sanatkâr Odaları Birliği tarafından fiyat düzenlemesi yaparak taşımacılığa belli bir oranda zam yapmayı planlıyoruz

ifadelerini kullandı.

“ZAM MERCİİ BİZ DEĞİLİZ”

Yeni tarifenin tahmini olarak ne kadar olacağını açıklayan İnce,

Şu anda tarifenin ne kadar olacağı hakkında net bir şey ortaya çıkmadı ama halk otobüsü ve minibüslerin yeni zam oranının tarifenin en azından 3,5 TL olması gerekiyor. Yeni tarifenin 3,5 TL’den az olması halinde esnafımız taşımacılıkta zarar eder. Dolayısıyla para kazanması ve ekonomik çarkını döndürmesi mümkün olmaz. Sonuçta zam mercii biz olmadığımız için biz Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazıda yeni tarifenin 3,5 TL olması gerektiğini belirttik. Önümüzdeki günlerde yeni tarife belli olur

dedi.

“ÖĞRENCİ FİYAT TARİFESİNİ NETLEŞTİRMEDİK”

Öğrencilerin yeni tarifesine de ayrı bir parantez açan İnce, şunları kaydetti:

Öğrenci fiyat tarifesini netleştirmedik. Aslında öğrencilere pek bir zam düşünmüyoruz. Çünkü öğrenciler kıt kanaat okula giden, çocuğun simit parasını taşımacılığa vermemesi adına onlarla ilgili aşırı bir zam düşünmüyoruz. Biz daima şunu ifade ediyoruz. 65 yaşındaki vatandaşlar ve diğer ücretsizler, evi, yatı, katı olduğu halde toplu taşıma araçlarına bedava binerken 7 yaşındaki minik çocuklarımız, simit paralarını otobüslere veya minibüslere verecek. Bununla ilgili farklı düzenlemeler yapılıyor. Bununla ilgili de aşırı bir zam düşünülmüyor

diye konuştu.