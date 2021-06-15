tesisat onarım işi yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Hafize Özal Yurdu Mekanik Tesisat Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Açıkihale usulü yaptırılacak olan işin teklif açma tarihi 23 Haziran olarak belirtildi.

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