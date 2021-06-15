İCRADAN SATILIK KAYISI BAHÇESİ

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya ili, Yazıhan ilçesi, İriağaç Mahallesi, Kuyu mevkii, 367 parsel sayılı, 40.800,00 m² yüzölçümlü, susuz tarla vasfında taşınmaz. Tam hisse. Kollivyal toprak grubuna ait, Killi-tın lı bünyeye sahip, orta geçirgenlikte, orta derinlikte, 2-4 eğimli, susuz, kayısılık cinsi, taşınmaz tapu kaydında Susuz tarla olarak geçmesine rağmen kapama kayısı bahçesi durumundadır. Taşınmaz bölge de yetiştirilen her türlü kültür bitkisinin yetişmesine müsaittir. Taşınmazın bulunduğu mahal de yılın her mevsiminde motorlu taşıtla gitmek ve ürünleri Malatya ve çevre illerde pazarlamak mümkündür. Kıymet takdiri Malatya 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/7 E. 2021/126 K. sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.'' ifadeleri yer aldı.
İcradan satılık olan bahçenin muhammen bedeli ise 373.728 ₺ olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.