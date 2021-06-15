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15 Haz 2021 - 11:25- Sağlık G: 15 Haz 2021 - 11:43

SGK KAYITLI TÜM ÇALIŞANLAR AŞILANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanların aşı randevularının bugün itibarıyla açılığını duyurdu.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Türkiye aşılama programına tüm hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı randevusu sırasının SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara geldiğini açıkladı.

Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada,

İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!

dedi.
# covid-19, aşı, sgk

15 Haz 2021 - 11:25 Malatya- Sağlık

Muhabir Beyza Nur Gül

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