Kaldırım çöktü, tehlike ucuz atlatıldı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Okulyolu Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü öğlen saatlerinde bir anda çöktü. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı kaldırımda yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken, çöken toprak parçaları ve tel örgü sulama kanalına düştü.

Mahalle sakinleri ise kaldırımların yetersiz olması ve güvenirliğinin olmaması nedeniyle yetkililere gerekli çalışmaların yapılması için çağrıda bulundu.

(İHA)