“Bir ay içinde 3 saldırı oldu”

Köpek saldırmalarından usandıklarını dile getiren Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç,

Mahallemizde bir ay içerisinde 3 tane saldırı oldu. Tamam, yaralanma yok ama çocukların psikolojik travmaları var. Sadece çocuklar değil büyüklerde korkuyor, insanlar markete gidemiyor, sabah namazına gidemiyor, çocuklarımız okula gidemiyor. Biz bu konuda ve asfalt, kaldırımlardan, köpeklerden ve ağaç sulamalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine savaş açtık

dedi.

Yakınca Mahallesi’nde yaşanan köpek saldırma vakaları vatandaşların korkulu rüyası oldu. İddialara göre başka mahallelerden ve belediye barınaklarından bölgeye bırakılan başıboş köpekler, büyük küçük dinlemeden yola gördüğü herkese saldırıyor.

Mahallede yaşayan çocuklar,

Markete giderken bizi kovalıyorlar eğer elimizde poşet varsa poşete kendini atıyorlar. Köpekler bize hep saldırıyor. Okula gidemiyoruz

diyerek köpeklerden korktuklarını söylediler.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNE SAVAŞ AÇTIK”

Olaylarla ilgili konuşan Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç,

Bir ay içinde 3 kez köpek saldırma vakasıyla karşı karşıya geldik. Normal şartlarda mahallemizdeki köpek sayısını sıfıra düşürmüştük. Yine mahallelerden ve barınaklardan buralara bıraktıkları için tekrar köpek sayısı mahallemizde 100’ü buldu. Bu yüzdende biz belediyeye bir nevi savaş açtık. Mahallemizde bir ay içerisinde 3 tane saldırı oldu. Tamam, yaralanma yok ama çocukların psikolojik travmaları var. Sadece çocuklar değil büyüklerde korkuyor. İnsanlar markete, sabah namazına, çocuklarımız okula gidemiyor. Biz bu konuda ve asfalt, kaldırımlardan, köpeklerden ve ağaç sulamalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine savaş açtık. Ayın 21’ine kadar onlara bir süre verdim. Eğer ayın 21’ine kadar oralara fıskiye döşenmezse basını çağırıp açıklama yapacağız

iddialarında bulundu.