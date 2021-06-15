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15 Haz 2021 - 10:45- Asayiş G: 15 Haz 2021 - 10:48

Malatya'da yasa dışı bahis operasyon: 5 tutuklama

Malatya'da yasa dışı bahis oynayanlara ve oynatanlara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şahıs tutuklanırken, 30 şahsa ise idari para cezası uygulandı. Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlılardan birinin ise Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara ve oynatanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çeşitli spor dallarına yönelik yasa dışı bahis kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şahıslara yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da 6, Mersin’de 3 olmak üzere toplam 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
5 şahıs tutuklandı, 30 şahsa para cezası uygulandı
Operasyon sonucu gözaltına alınan şahıslardan adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile, 1 şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı. Konu ile ilgili 30 şahsa ise yasa dışı bahis oynamak suçundan idari para cezası uygulandı.

Bir şahsın korona testinin pozitif olduğu ortaya çıktı
Operasyon sırasında gözaltına 1 şahsın ise Covid-19 test sonucunun olduğu ortaya çıktı. Testi pozitif olan şahsın, karantinaya alındığı ve karantina süresi sonunda Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlanacağı öğrenildi.

(İHA)

# Yasadışı bahis, ceza

15 Haz 2021 - 10:45 Malatya- Asayiş

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