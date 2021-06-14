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14 Haz 2021 - 21:14- Asayiş G: 14 Haz 2021 - 21:22

Siteye giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Malatya’da bir sitenin içerisine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Cemal Gürsel Mahallesi Ali Haydar Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde yolan olduğunu gören çevre sakinleri durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yılanın görüldüğü siteye gelen 2 itfaiye personeli, dikkatli bir çalışma ve özel bir aparatla yılanı yakaladı.

Siteden çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.

14 Haz 2021 - 21:14 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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