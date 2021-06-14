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14 Haz 2021 - 17:33- Spor G: 14 Haz 2021 - 17:36

Robin İle Yolar Ayrılıyor

Süper Lig ekibi Sivasspor’da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Robin Yalçın ile devam edilmeyeceği öğrenildi
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2020-2021 sezonunda Sivasspor’a transfer olan orta saha oyuncusu Robin Yalçın, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yeniden anlaşmak istediği ancak ailesinin istediği üzerine Almanya'da futbol hayatına devam edecek olan Robin, bu sezon Sivasspor’da Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 43 maça çıktı. 10 kez sarı kartla cezalandırılan Robin, 1 gol atarken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 39 kez ilk 11’de görev alan Yalçın, 3 bin 359 dakika sahada kaldı.Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Robin’in Almanya'da tatilde olduğu öğrenildi.

(İHA)
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14 Haz 2021 - 17:33 Malatya- Spor

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