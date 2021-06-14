Busabah Malatya Busabah Malatya
14 Haz 2021 - 17:31- Spor G: 14 Haz 2021 - 17:34

Aabid ve Azubuike İçin Görüşmeler Başladı!

Yeni Malatyaspor bu sezon orta saha hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken oyun kurucu olarak bilindik bir ismi transfer listesine aldı. Acquah ile yeniden anlaşmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetimin, Başakşehir’de bu sezon forma giyen eski futbolcusu Azubuike için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı siyahlar, geçen sezon Hatayspor’da forma giyen orta saha Rayane Aabid ile Medipol Başakşehir’de oynayan ön libero Azubuike'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Yeni Malatyaspor, hem güçlü hem de alternatifli bir kadro oluşturmak için listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. En az 7 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı siyahlı yönetim, olağan mali genel kurulun ardından görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Listesinde bulunan 12 oyuncuyla temasa geçen ve en az 7 oyuncuyla anlaşmak isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim, Hatayspor'dan ayrılan Faslı orta saha Rayane Aabid ve Başakşehir'den Nijeryalı orta saha Azubuike’yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetimin, iki futbolcuyla da yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği, birkaç gün içerisinde bu transferleri bitirmek istediği öğrenildi.

Başakşehir Futbol Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Azubuike bu sezon ligde 11 karşılaşmada 558 dakika forma giydi. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

# yeni malatyaspor, yms, transfer

14 Haz 2021 - 17:31 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Arapgirspor Dörtte Dört Yaptı mask
Arapgirspor Dörtte Dört Yaptı
EURO 2020 HEYECANI mask
EURO 2020 HEYECANI
Transfer Sezonlarında Değişiklik mask
Transfer Sezonlarında Değişiklik
Tozlu’dan Yeni Malatyaspor paylaşımı mask
Tozlu’dan Yeni Malatyaspor paylaşımı
Forvete Macar Golcü mask
Forvete Macar Golcü
Teakvando Da Yüz Yüze Eğitimler Başladı mask
Teakvando Da Yüz Yüze Eğitimler Başladı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor mask
YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor
Forvete Macar Golcü mask
Forvete Macar Golcü
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam! mask
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam!
Tozlu’dan Yeni Malatyaspor paylaşımı mask
Tozlu’dan Yeni Malatyaspor paylaşımı
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor mask
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor

GALERİ

Malatya'da sıcaktan bunalanlar Karasu'ya akın ediyor mask
Malatya'da sıcaktan bunalanlar Karasu'ya akın ediyor
Son kez bakmak istediler şok oldular! mask
Son kez bakmak istediler şok oldular!
1984 model otomobili gören bir daha bakıyor mask
1984 model otomobili gören bir daha bakıyor
Çınar, gençlerle buluştu mask
Çınar, gençlerle buluştu
Yılanların dansı kamerada mask
Yılanların dansı kamerada
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı mask
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL