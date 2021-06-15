Malatya hala büyük depreme hazır değil! YAPI STOKU YERLE BİR OLABİLİR

2000 ila 2010 yılından sonra yapılan binaların sağlamlığına dikkat çeken Bülbüloğlu, “

2000 yılı öncesinde yapılan binalarda facianın eşiğindeyiz ve bu yapı stokumuz da yadsınamayacak kadar fazla. İnşallah bu noktada hızlı bir üretim sağlayabiliriz

dedi.

24 Ocak 2020 yılında Elazığ-Sivrice meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yarası hala kapanmaya çalışılırken, neredeyse her gün Malatya olarak artçı depremler yaşıyoruz. Uzmanların devamlı dile getirdiği ve Malatya’yı büyük bir depremin beklediği uyarıları dikkate alınırsa Malatya’nın yapı stokunun olası büyük depreme dayanıklı olup olmadığı da merak edilenlerken, BUSABAH gazetesine konuşan ve Malatya’nın stoku hakkında değerlendirmede bulunan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, önemli bilgiler verdi.

24 Ocak 2020 yılında Elazığ-Sivrice merkezli bir deprem yaşandığını ifade eden Bülbüloğlu, bu depremin küçük de olsa Malatya’nın yapı stoku için bir sınav olduğunu dile getirdi.

“TAM BİR SINAV OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ”

Malatya’nın yapı stokunun Elazığ depremiyle birlikte tam bir sınav vermediğini kaydeden Bülbüloğlu, şunları söyledi:

14 Ocak depreminin Malatya için tam anlamıyla bir sınav diyemeyiz, çünkü depremin merkez üssü hem bizden uzakta hem de şiddeti orta şiddetteydi. Bu nedenle bunun tam anlamıyla bir sınav olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu sınavda gördük ki, Malatya’nın yapı stoku şu anda büyük bir depreme hazırlıklı değil. 2000 yılı öncesinde yapılan binaların hepsinin, Allah korusun, Malatya’da meydana gelebilecek büyük bir depremde yerle bir olma ihtimali var. Bunun önlemini almamız artık şart. Çünkü acı olaylar yaşadıktan sonra ağlamanın, sızlamanın hiç kimseye bir faydası yok. 2000 yılından sonra yapılan binalar özellikle 2010 yılından sonra yapı denetim sisteminin gelmesiyle birlikte yapılan binalarda şu anda yüzde 95 civarında sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Biz Elazığ depreminden sonra da bunu araştırdık. Binalarımızı gezdik, baktık, olanların tespitlerini de yaptık. Ama gördük ki, bu binalarımızda sıva, boya çatlaklarının haricinde hiçbir hasar yok. Bunlar da normal. Önemli olan binaların taşıyıcı sitemi. Taşıyıcı sitemlerin zarar görmemesi en önemli dileğimiz. Netice olarak 2000 yılı öncesinde yapılan binalarda facianın eşiğindeyiz ve bu yapı stokumuz da yadsınamayacak kadar fazla. İnşallah bu noktada hızlı bir üretim sağlayabiliriz. Ama 2000 ve 2010 yılında yapılan binalar gerçekten sağlam.

“BAKANLIK TARAFINDAN HIZLI BİR ÇALIŞMA YAPILDI”

24 Ocak depreminden sonra hükümet ve yerel yönetimlerin çalışmalarını değerlendiren Bülbüloğlu,

Burada deprem konutları anlamında özellikle Bakanlık tarafından hızlı bir çalışma yapıldı. Bu konutlar şimdilerde vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Bu noktada hükümeti takdir ve tebrik etmek gerekiyor. Ancak hala ağır, orta hasarlı binaların olduğunu ve bu binaların içerisinde hala vatandaşların oturduklarını duyuyoruz. Bu binaların özellikle belediyeler tarafından teker teker tespiti yapılıp ki, bunların çoğu da biliniyor, bizim de bunları desteklememiz gerekiyor. Bunu hızlandırmamız gerekiyor. ama şu anda maalesef malzeme fiyatlarından dolayı müteahhit üretimden kaçıyor. Bu nedenle bu dönüşüm nasıl sağlanacak, açıkçası bizler de merak ediyoruz

diye konuştu