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14 Haz 2021 - 17:04- Yaşam G: 14 Haz 2021 - 17:06

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Önerdir’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Tefekkür Sokak, Hasırcıoğlu Apartmanı, No: 1/1, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yılmaz’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hasan Meşeli Sokak, No: 20/4, Yeşilyurt.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yıldız Altuntaş’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Seyyid Battalgazi Sokak, No: 83, Battalgazi.

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meral Boran’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Akıncı Sokak, 105 Evleri Sitesi, C-Blok, No: 3, Battalgazi.

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Işık’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, Gafadar Apartmanı, Battalgazi.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demirhan’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Simyacı Sokak, No: 19, Battalgazi.

75 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şaban Özsoy’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Karlıova Mezarlığı’na defnedilen Dicle Ökten’in taziye adresi: Karlıova, Bingöl.

108 yaşında vefat eden ve Gövük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Üçkaya’nın taziye adresi: Gövük Mahallesi, Yazıhan.

87 yaşında vefat eden ve Karoğlu Köyü Mezarlığı’na defnedilen Zeytun Karagöz’ün taziye adresi: Karoğlu Köyü, Baskil.

49 yaşında vefat eden ve Çayır Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Denizhan’ın taziye adresi: Çayır Mahallesi, Yeşilyurt.”

(Haber Merkezi)

14 Haz 2021 - 17:04 Malatya- Yaşam

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