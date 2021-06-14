Malatya’da 11 kişi vefat etti

“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Önerdir’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Tefekkür Sokak, Hasırcıoğlu Apartmanı, No: 1/1, Battalgazi.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yılmaz’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hasan Meşeli Sokak, No: 20/4, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yıldız Altuntaş’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Seyyid Battalgazi Sokak, No: 83, Battalgazi.
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meral Boran’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Akıncı Sokak, 105 Evleri Sitesi, C-Blok, No: 3, Battalgazi.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Işık’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, Gafadar Apartmanı, Battalgazi.
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demirhan’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Simyacı Sokak, No: 19, Battalgazi.
75 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şaban Özsoy’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Karlıova Mezarlığı’na defnedilen Dicle Ökten’in taziye adresi: Karlıova, Bingöl.
108 yaşında vefat eden ve Gövük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Üçkaya’nın taziye adresi: Gövük Mahallesi, Yazıhan.
87 yaşında vefat eden ve Karoğlu Köyü Mezarlığı’na defnedilen Zeytun Karagöz’ün taziye adresi: Karoğlu Köyü, Baskil.
49 yaşında vefat eden ve Çayır Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Denizhan’ın taziye adresi: Çayır Mahallesi, Yeşilyurt.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.