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13 Haz 2021 - 16:34- Yaşam G: 13 Haz 2021 - 16:39

Son kez bakmak istediler şok oldular!

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri karıştı. Karışıklık, ölen kadını son kez görmek isteyen aile bireylerinin tabutu açmasıyla ortaya çıktı. Öyle ki, cenazenin biri Covid hastasıydı ve yakınları kendi sağlığını korumak adına kontrol etmeden teslim aldı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Naciye Şentürk (71) ile Bülent Ö.’nün cenazeleri karıştı. Naciye Şentürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken Bülent Ö., koronavirüs salgınından dolayı vefat etti.

Karışan cenazeleri fark eden Naciye Şentürk’ün yakını Ramazan Gedik, durumu sosyal medyadan paylaşarak bu vahim olaya tepki gösterdi. Gedik, kadın ve erkek cenazelerinin karışmasının affedilir bir hata olmadığını söyleyerek,  olayı şöyle anlattı:

Cumartesi gecesi yakınım Naciye Şentürk, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Bizlerde sabah cenazemizi almaya geldiğimizde morgda açıp bakmak istedik. Açtığımızda bize verilen cenazenin Naciye Şentürk olmadığını gördük. Bizim cenaze 71 yaşındaki Naciye Şentürk olması gerekirken tabutta olan 30’lu yaşlarda genç bir erkekti. Şaşırıp kaldık.

Tabutun içindeki cenazenin kendilerine ait olmadığını anladıklarını ve hemen görevlilerle iletişime geçtiklerini anlatan Gedik, “
İlgililere durumu izah ettik. Oradaki morg görevlisi arkadaş, ‘hayır, bu cenaze sizin’ dedi.  Buraya gelen Bülent Özer diye biri. Bülent Özer’in yakınları bizden önce bizim cenazemizi alıp defnet etmek üzere ayrılmışlardı. Hemen ambulans şoförünü arayıp, durumu izah ettik. Bizi beklemelerini söyledik. Ve kendi cenazelerini de kontrol etmelerini söyledik. Bize bırakılan cenaze Covid hastasıymış. Aile bu yüzden kendi sağlığını tehdit etmemek için kontrol etmeden teslim almış. Bizde, kendi cenazemiz diye rahat bir şekilde morga girdik. Bu affedilmeyecek bir hata. Sonuç itibariyle mezarlığa gelip cenazeleri değiştirdik

ifadelerine yer verdi.

Gedik, olayın peşini bırakmayacağını ve hukuki yollara da başvuracaklarını ifade ederek,

Hastanenin başhekimiyle görüştüğümüzde konuya inanamadığını söyledi. Başhekim, ‘Olayın üzerine gidip sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapacağım’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayıp, sonuna kadar kanuni yoları deneyeceğim. Bugün bu yanlışı düzeltmezsek yarın daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir

şeklinde konuştu.

Öte yandan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktük ise cenazelerin karışmasıyla ilgili, “O görevli hakkında gerekli işlemler başlatıldı” dedi.

# karışan cenaze, eğitim araştırma hastanesi, şok, malatya

13 Haz 2021 - 16:34 Malatya- Yaşam

Muhabirler : Belgizar Abiri Şimşek , Ferdi Durdu

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