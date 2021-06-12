Meydan Boş Kalınca Gevrek “Hodri Meydan" Dedi!

Genel kurulda konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek daha önce genel kurulda açıklayacağım dediğim birçok konuyu yine geçiştirerek bu kez Malatyalı bazı siyasilere yüklendi. Sarı kırmızılı kulübe destek verilmesine engel olan bazı siyasilerin olduğunu iddia eden Gevrek konuşmasına şu şekilde başladı:

Kulüplerin başarıları şampiyonlukları kadar mali anlamda da başarılı olmaları önemlidir. Yaklaşık iki ay önce 2019-2020 mali kongremizi yapmıştık. Yaklaşık 61 milyon TL borç açıklamıştık. Pandemiden dolayı futbol sektörü çok ciddi şekilde etkilendi. Etkilenen kulüplerin arasında Yeni Malatyaspor’da vardı. Tabii birde deprem oldu. Geçen dönem açıkladığımız 61 milyon TL borcumuz, 2020-2021 sezon sonu itibariyle kısa vadede 55 milyon uzun vadede 20 milyon yaklaşık 75 milyon borcumuz var



“BAŞKA KULÜPLERİN 300-400 MİLYON BORCU VAR"



Geçtiğimiz sezon 3 futbolcunun sözleşmelerini fesih ederek kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini açıklayan Gevrek,

Geçen sene pandemiden dolayı geçen sene mart ayından haziran ayına kadar liglere ara verilmişti. Yayın gelirlerimizde ciddi derecede gelirlerimiz durmuştu. Futbolculara para ödeyeme konusunda sorun yaşadığımız yıl olmuştu. 3 oyuncumuz da sözleşmesini tek taraflı fesih etmişti. Bunlarla birlikte FIFA’da 3 dosyamız var. Bu dosyalar pandemiden dolayı daha sonuçlanmadı. Biliyorsunuz; FIFA bir açıklama yapmıştı. Düzenleme yapılacak demişti. Henüz emsali olan bir dosya olmadığı için oradaki borcumuz net değil. Bunları neden net şekilde söylüyorum, biz her mali kongreden sonra borcumuzu açıklamamıza rağmen bunu şeffaf şekilde herkese sunmamıza rağmen kötü niyetli olan kişiler farklı şeyler arıyorlar. Bu borç Türkiye’de ilk 5 içinde yer alan denetim firması tarafından incelenmiş ve tasdik edilmiş. Biz bu borcu kendi açımızdan fazla görüyoruz. Süper Lig’de diğer takımlara bakıldığı zaman 75 milyon borcumuz var dediğimiz zaman bu borç Süper Lig’deki bir takım için borç mu? Diğer takımların 300-400 milyon gibi borcu var. Bu borcun neden olduğunu da açıklamak gerekir. Başarılar önemli şampiyonluklar önemli ama ekonomik anlamda dengeleri sağlamamız lazım. 7 yıl içerisinde son 2 yıl hariç buralara borçsuz getirdik. Nasıl borçsuz getirdik, bir Süper Lig’deki takımın yayıncı kuruluş ve TFF’den gelen paralarla dönmesi imkansız. Dönderirim dersen 70 milyon gelirin varsa 70 milyonluk para harcarım. Ama bunun sonuçları kötü olabilir. Bugün rekabet ettiğin bir takımın 150 milyonsa 70-80 milyonla rekabet edemezsin. Çünkü Türkiye’de yeterli alt yapın olmazsa, yetiştirdiğin futbolcular olmasa bunu yapmak imkansız

diye konuştu.



“BORCU EN AZ OLAN 5 KULÜPTEN BİRİYİZ"

Biz bugüne kadar ciddi bir destek almadık. Yeni Malatyaspor olarak diğer Süper Lig ekipleri gibi destek almadık. Zaman zaman Büyükşehir Belediyesi sağ olsun destek verdi. Ama genel anlamda gerek işadamlarından gerek esnaflardan destek almadık diyecek kadar destek aldık. Biz bugüne kadar Afrika gibi ülkelerden genç oyuncuları bularak 50 bin dolar bonservisle 2 milyon dolara satarak kulübümüzü yaşatmaya gayret ettik. Bugün Anadolu kulüpleri içerisinde az bonservisle futbolcu getirip satabilen tek kulübüz. Yaklaşık 10 milyon dolara yakın 7-8 oyuncu satmışız. Gelirlerimizi bu şekilde döndürmeye gayret ettik. Hala scout ekiplerimiz araştırıyor. Kulübümüzü yaşatmak için bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Digitürk’ten bizim almamız gereken para 37 milyon liraya yakın para kesildi. Nasıl bu kadar çok borç var diye soranlara bunların kayıtları var. Kur farkı ne kadar olmuş, yaklaşık 25 milyona yakın da kur farkı olmuş. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Yine de mücadele ederken en az borcu olan ilk beş kulüpten biriyiz

ifadeleri kullandı.



“35 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK"



Malatyaspor tarihinde gerek tesis, gerek alt yapı yatırımlarına harcama yapan tek yönetim kendileri olduğunu iddia eden Adil Gevrek,

Şuan mevcut tesise 35 milyon lira yatırım yaptık. Antrenman sahalarını ve alt yapı sahalarını yeniledik. Tesisi beş yıldızlı hale getirdik. Bunları biz kulüp olarak kendimiz yaptık. 37 milyon kesinti, 35 milyon yatırım, 25 milyon lira kur farkı yaklaşık 100 milyon. Borcumuz var ancak yatırım yapan bir kulübüz. Bugün 75 milyon borcu çevirmek bence Süper Lig takımı için kolay. Yaklaşık 3 milyon taraftarımızın bilmesi lazım biz Yeni Malatyaspor olarak destek alamıyoruz. Bulduğumuz ve sattığımız oyuncularla Süper Lig’de mücadele etmeye çalışıyoruz. 7 yıllık süre içerisinde inişler çıkışlar mutlaka oldu. 2. Lig’de bu takımı alırken camiamız bize inandı. Allah bizi mahcup etmedi. 2. Lig’den 1.Lig’e, oradan Süper Lig’e, Süper Lig’den UEFA’ya kadar bir takım var. Maalesef bu başarılar bir tarafa atılıyor. Tabii ki futbolu biliyoruz. Futbolda vefanın olmadığını biliyoruz. Malatya futbol tarihinde belli kişiler tarafından bu yokmuş gibi davranılıyor. Neyi görüyorlar biliyor musunuz? Fotoğrafın içinden geçen sene yaşananları inceleyip seçiyorlar. Evet geçen sene hatalarımız yanlışlarımız oldu. Pandemi ve deprem dedik. Hepsi bir etken. Bizim eksilerimiz her şey söyleyebilirsiniz. Takım düştü olabilir, düşebilir, çıkabilir. Ama sonuç olarak bu takım Süper Lig’de kaldı. Süper Lig’de kalması için emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum

diye konuştu.



“HODRİ MEYDAN"



Her zaman şeffaf bir yönetim algısıyla hareket ettiklerini ifade eden Gevrek,

Tüm bu başarıları kenara atıp sadece geçen seneye odaklanıyorlar ve çıkıp şeffaf olmadığımızı söylüyorlar. Bugün mali kongre yapıyoruz. Bu mali kongrede her şey açık açık söylüyoruz. Her şeyi ekranda yansıtacağız. İddia eden farklı şeyleri farklı şekilde iddia eden varsa bu iddiayı kanıtlayacaksınız. Maalesef birkaç grup tarafından her zaman yok şeffaf değil, yok o değil bu değil. Onlar iyi niyetli değil. Bizim her şeyimiz şeffaf. Burada bir örnek vereyim. Biz ilk transferimizi yaparken, Azubuike’yi satarken 2 milyon Euro’ya sattık. Yaklaşık 6 ay bunu açıklamadık. Kulüple kendi aramızda yaptığımız bir protokol vardı. Bu protokol gereği bazı sebeplerden dolayı iki kulüpte bu rakamı açıklamayacaktı. Ama çıkıp farklı şeyler konuşmaya başladılar. Ben bunu buradan söylüyorum. Azubuike’yi 2 milyon Euro’ya sattık. Bunlar resmi satışlar. Youssouf’yu 2 milyon 150 bin Euro’ya sattık. Bugün yüzde 99’u bitti, Hadebe’yi Amerika’ya 1,5 milyon Euro’ya veriyoruz. Arkadaşlar her şeyimiz şeffaf. Bize şeffaf değilsiniz diyenler bunun şeffaf olduğunu çok iyi biliyor. Ama bunlar iyi niyetli değiller. Belli kurumlardaki belli başlı kişilerde şeffaf olmadığımızı söylüyor. Ben onlara gelin ister bizi sevin ister sevmeyin şunu diyorum: bu hesapları gerçekten öğrenmek istiyorsanız Yeni Malatyaspor tesislerinin kapılarını açıyoruz. Ne soruyorsanız sorun. Size izah edelim. Hodri meydan. Ama siz bundan da kaçarsınız. Nasıl bir şeffaflık var. Hepsini gelin görün. Çünkü bu artık bizi de üzüyor. Biz şeffafız demekten istemiyoruz. Biz 7 yıldır buradayız benim tek düşüncem Yeni Malatyaspor’un menfaatidir

şeklinde konuştu.



“BİZİ TEHDİT ETTİLER"

Takımı geçen yıl küme düşürmelerine rağmen insanların arayıp destek mesajları verdiğini de ifade eden Gevrek,

Biz insanız, elbet hata yaparız. Çalışan insan elbet hata yapar. Ama bize şunu diyemezsiniz, kötü niyetli diyemezsiniz. Hırsız diyemezsiniz. Bizi sevmeyebilirsiniz. Bize yönetim kurulundaki arkadaşlarıma iftiralar attınız. Ama iddia ediyor, dedikodu yapıyorsunuz. Çamur at izi kalsın. Yazıktır. Günahtır. Yeni Malatyaspor’a zarar veriyorsunuz. Malatyalılar sizin geçmişte neler yaptığınızı, eski Malatyaspor’da neler yaptığınızı o grubun neler yaptığını herkes çok iyi biliyor. Biz bu insanların karşısında durduk. Bu insanlara geçit vermedik. Kulüpten menfaatlenen insanlar oldu. Bu durunca bu insanlar bizlere saldırdı. Takım UEFA’ya gitti saldırdılar. Takım Süper Lig’e çıktı protesto ettiler. Bu insanların kim olduğunu sizler biliyorsunuz. Bunların 40 yıllık düzenleri değişti. 40 yıllık geçmiş bir düzen vardı. 40 yıllık bir düzeni adamlar haklı olarak sen mi yıkacaksın diyor. Evet Yeni Malatyaspor’un hakkını savunduğum için biz bunu yıkacağız dedik. Geldiler kulübü kurşunlamadılar mı? Kimin sesi çıktı. Bunlarla benim şahsi bir meselem mi vardı? Ama birileri çıktı dedi ki kim bilir siz ne yaptınız? Bizi tehdit ettiler. Arabamızın önünü kestiler. Ben arabadan inip taraftarla kavga edecek insan mıyım? Benim bugüne kadar taraftarla hiçbir sorunum olmadı. Ama o grupların kim olduğunu çok iyi biliyorum. O gün arabanın önünü kesenlerle o kulübü kurşunlayanlar aynı zihniyet aynı grup. 40 yıldır bu kulüp zarar gördüyse bu insanlar yüzünden gördü. Ama biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Gerçek Malatyalılardan esnaflardan Allah razı olsun. Geçen sene bu takım düşmesine rağmen arkamızda duran insanlar ve esnaflar oldu. Bize telefon açıp yanımızda olanlar oldu

diye konuştu.



“1 DAKİKA BİLE DURMAM"



Başkanlığı bırakmasını isteyenlerin sayısının yüzlü rakamlarda olduğunu da iddia eden Gevrek,

Eğer bu kulübe başkan olmaya insanların niyeti varsa gelsinler olsunlar. Malatya’nın önemli beş iş insanı Allah onlardan razı olsun, eğer gelip aday olurlarsa bu kulübe değer katarlar. Eğer bu adamlar gelirse ben bu görevi bırakırım. Eğer bırakmazsam kendi adıma bunu ihanet sayarım. Ben inanıyorum ki; maddi olarak da isim olarak da bunlar bizim değerimiz. Değerimiz olanın Malatyaspor’a değer katacağına inanıyorum. Ama maalesef geçen sene dahil olmak üzere siyasetçilerimiz de Adil Gevrek bıraksın diye baskı yapıyor. Onlarda bu işe alet oldu. Dediler ki kamuoyu Adil Gevrek’i istemiyor. Ben de şunu diyorum; Malatyalıların 3 milyon olduğunu biliyorum. Eğer Malatya halkının beni istemediğini hissettiğim an 1 dakika bile bu kulüpte durmam. Ben gerçek Malatyalıların bizi istediğini biliyorum. Bizim samimiyetimize inandıklarını biliyoruz. Ama bir grup o bahsettiğim bütün herkese baskı yaparak kamuoyu istemiyor algısı yapıyor. Üzerine basa basa iddia ediyorum eğer bu kamuoyu 200-300 kişiyi geçsin, bu rakamda sorun yaşadığım insanlar

şeklinde konuştu.



“ATAMAYLA BAŞKANLIK OLMUYOR"



Gaziantep FK Kulübü Başkanıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Gevrek,

Dediler ki; kan değişimi olsun. Evet olsun. Bizi burada istemeyen siyasetçilere de söylüyorum. Benim bu bahsettiğim iş insanlarından birini hadi getirin buraya. Getirin başkan olsun. Antep’e bakın arkadaşlar Antep’in yönetim kuruluna bakın. Ben Antep’in yönetim kurulu başkanıyla Adil beyle görüştüm. Takımı Süper Lig’e çıkardı. Kulüpler Birliği başkanıyken bizi ziyarete geldi. Kendisine göreve devam edip etmediğini sordum. Dedi ki ‘ben devam etmiyorum’ Niye başkanım dedim ‘benim futbolla işim yok. Bana gel dediler geldim. Görevimi yaptım bırakıyorum’. Bu da Antep’in önde gelen bir iş adamı ve bir markası. Bende bizim siyasilerimize soruyorum; sizin gücünüz var. Evet Adil Gevrek gitsin. Tamam gitsin bende kabul ediyorum. Bu insanları getirelim. Bir tanesini Antep usulü yapalım. Şimdi o gidiyor öbürü geliyor. Bu insanları alıp getirelim. Başkan yapalım. Yönetime alalım. Maddi anlamda sponsor yapalım. Ama bunların hepsini bir tarafa bırakıyorsunuz. Kamuoyu Adil Gevrek’i istemiyor. Yalan arkadaşlar. Bizi istemeyen 100 veya 200 kişiyi geçmez. Ama bu durum Malatyaspor’a zarar verdi. Zarar verecek. Ben delegelerin oylarıyla seçildim. Atamayla başkanlık olmuyor. Kim gelirse gelsin buraya gelecek oylarla seçilecek. Ama ‘biz seni istemiyoruz çık’ demokrasi da böyle bir şey mi var? Bu delegelerin hepsini sen yok mu sayacaksın? Bu insanlar Malatyaspor’un delegeleri değil mi? 3 milyon Malatyalıyı yok mu sayacaksınız?

ifadelerini kullandı.



“GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞIRIZ"



Yeni Malatyaspor'un hakkını korumayı sürdüreceğini ifade eden Adil Gevrek,

Kimse destek vermese de kimse yanımızda durmasa da ben Yeni Malatyaspor’da yek başıma da kalsam Malatyaspor’un haklarını savunmaya Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirmek için elimden gelen gayreti gösterip savaşacağım. İstanbul’da herkesin bildiği bir toplantı gerçekleşti. Yeni Malatyaspor’un ekonomik anlamda bahsettiğim iş adamlarının da katıldığı bir gece oldu. Aslında bunun öncesinde lig biter bitmez arkadaşlarımla yaptığım bir toplantıda ekonomiyi değerlendirirken biz bugüne kadar kimsenin kapısını çalmadık. Kimsenin kapısına gitmedik. Yeni Malatyaspor olarak kendi yağımızda kavrulduk. Ama artık uzun vadeli bir plan yapmak zorundayız. Sadece günü kurtarmak değil. Eski Malatyaspor’un durumuna düşmemek için gerekirse kapı kapı dolaşırız. Çok değerli iş adamlarımız var. Bunlardan bir tanesini ziyaret ettim. Bizzat kendim gidip Aykut’a başkanlık teklif ettim. Elimden gelen bütün desteği vereceğimi söyledim. Kendisi işlerinin yoğunluğundan dolayı başkan olamayacağını söyledi. O zaman yönetime temsilen birini verin ya da maddi olarak destek verin dedim. Artık siz bizim gururumuzsunuz. Her yerde bunu söylüyoruz. Ama Malatyaspor’da 3 milyonun gururudur. Siz Malatyaspor ile nasıl gurur duyuyorsanız bunlardan birini yapmanız gerekiyor dedim. Ben bunları hem Vahap Küçük’e hem de Aykut Küçük’e izah ettim. Dedikleri şuydu; biz yönetime dahil olamayız ama kulübe destek vereceklerini söyledi. Aykut bey daha öncede de yönetimimizdeydi bize destek verdi

şeklinde konuştu.



“PARA VERECEKLERDİ ONLAR ENGELLEDİ"

Malatyalı iş insanlarını ziyaret ederek başkanlık teklifi götürdüğünü de açıklayan Gevrek,

Diğer bir işadamımız Mehmet Ali Aydınlar'la görüştüm. Aslında 4-5 iş adamıyla görüşüp kendilerine başkanlık teklifinde bulunacaktım. Ha bunları yapmak zorunda değiller. Ama ben bir Malatyalı olarak hemşerilerimizin bunları yapmasından gurur duyarım. Ve bunları sayın Bülent Tüfenkçi’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza anlattım. Bir organizasyonda herkesi bir araya getireceğimizi bahsettim. 7 yıldır yaşadıklarımızı sizlerle paylaşayım. Hem fikir alışverişi yapalım. Hem de destek olalım. Tamam dediler. Aradan bir hafta geçtikten sonra bir toplantı olduğunu ve bunun İstanbul’da yapılacağını duydum. Sayın Tüfenkçi’yi ve Gürkan’ı aradım. Evet dediler, işadamlarımızı ve bizi davet edeceklerini söylediler. Son günde olsa davet edildik. Birileri davet edilmemizi istemedi. Bizsiz bir toplantı olacaktı. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi aradı ve davet etti. Ama birileri bizim oraya katılmamıza da engel olacaktı. Bu isimler seçilmiş insanlar. Bir camiayı temsil eden insanlar. Görmüş olduğumuz terbiye, bu insanlara duyduğumuz saygı, camialarına sevgimizden konuşurken dikkat ediyoruz. Bu camialarla çok işimiz yok. Hiçbir siyasi partiyle işimiz yok. Bu siyasi partilere saygımız olduğundan isim vermiyorum. Ama Malatyaspor bizim kırmızıçizgimiz. Malatyaspor’a zarar vermeye kalkarlarsa kimseyi tanımayız. O toplantıya gittik. Oraya gelen iş adamlarımız zaten oraya gelmeden önce neyin ne olduğunu biliyorlar. Yönetimde olmayacaklarını söylediler ancak maddi olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını söylediler. O toplantıda maalesef para verecek olan işadamları iki tane siyasi tarafından engellendi. Camialarına saygımdan isimlerini vermiyorum. Sonuç çıktı mı çıkmadı. Ama bu insanlar bir araya geldi mi geldi. Niçin geldi? Yeni Malatyaspor için geldi

diye konuştu.