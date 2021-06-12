Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Haz 2021 - 16:26- Kültür & Sanat G: 12 Haz 2021 - 16:29

Fotoğraf yarışmasında dereceler il dışından

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceyi il dışından katılanlar el etti. Finale kalan 57 fotoğraftan ilk üç fotoğraf jüri üyeleri tarafından ödüle layık görüldü.
mask

İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNUKATUM) tarafından düzenlenen “Çocuk ve Aile” temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.
İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNUKATUM) Müdürü Doç. Dr. Müge Karadağ, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner ve Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, İNÜKATUM merkezinin yönetim ve danışma kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlayan yarışmacılar, Türk toplumunda çocuğun aile içindeki yerini fotoğraflar ile gösterdiler. Birbirinden dikkat çekici fotoğraflar arasında finale kalan 57 fotoğraftan ilk üç fotoğraf jüri üyeleri tarafından ödüle layık görüldü.
Yarışmaya “Çocuğun Eli” başlıklı fotoğrafıyla katılan Beyzanur Avcı birincilik ödülüne layık görüldü. “Kardeş Sevgisi” başlıklı fotoğrafıyla katılan İbrahim Aysündü ikincilik ödülünü ve “Fedakarlık” başlıklı fotoğrafıyla katılan Fatma Bölükbaş üçüncülük ödülünü aldı.
Ödüle layık görülen yarışmacılar şehir dışında olduğundan dolayı Beyzanur Avcı’nın ödülünü Murat Arslan, İbrahim Aysündü’nün ödülünü Muhammed Aysündü ve üçüncülük ödülünü alan Fatma Bölükbaş’ın ödülünü ise Yeliz Suna Dağ aldı.
Yarışma kapsamında birincilik ödülünü Doç. Dr. Mevlüt Akyol, ikincilik ödülünü Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner ve üçüncülük ödülünü Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara takdim etti.
Yarışmayı kazananlara hediye çeki, plaket ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hatıra Ormanında kendi adlarına ağaç dikildiğine dair belge verildi.
Üçüncülük ödülüne layık görülen Fatma Bölükbaş ödülünü Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Merkezine bağışladı.

(İHA)

12 Haz 2021 - 16:26 Malatya- Kültür & Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Safkan arap tayı satılacak mask
Safkan arap tayı satılacak
FKA, bölgenin turizm potansiyelini tanıtıyor mask
FKA, bölgenin turizm potansiyelini tanıtıyor
Anadolu Efesli Simon, Malatya’nın tarihi yerlerini gezdi mask
Anadolu Efesli Simon, Malatya’nın tarihi yerlerini gezdi
“Bir Düğün 150 sektörü doğrudan etkiliyor” mask
“Bir Düğün 150 sektörü doğrudan etkiliyor”
150 Tür Kelebeği Fotoğraflamayı Başardı mask
150 Tür Kelebeği Fotoğraflamayı Başardı
Üç Arkadaşın Müzik Dolu Hikâyesi mask
Üç Arkadaşın Müzik Dolu Hikâyesi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
Forvete Macar Golcü mask
Forvete Macar Golcü
YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor mask
YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam! mask
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam!
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde

GALERİ

Çınar, gençlerle buluştu mask
Çınar, gençlerle buluştu
Yılanların dansı kamerada mask
Yılanların dansı kamerada
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı mask
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu mask
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı mask
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor? mask
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL