Çiftçilerden sulama suyu talebi

İlçeye bağlı Balaban Mahallesi Gökderen Küme Evlerinde çiftçilik ile uğraşan vatandaşlar, Gökpınar Sulama Birliği tarafından su olmasına rağmen sulama suyu verilmediği ve bu nedenle de ağaçların kurumaya yüz tuttuğunu söylediler.
600 nüfuslu Gökderen Küme Evleri’nde yaşayan çiftçiler, sulama projesi alanına 3 kilometre mesafede olmalarına rağmen kendilerine suyun verilmediğini iddia ederek, meyve ağaçlarının kurumaya yüz tuttuğunu ilettiler.
Çiftçiler Başdirek ve Yeniköy mahallelerine su verilmesine rağmen, su yetersizliğinin gerekçe gösterilmesine anlam veremediklerini kaydederek sorunlarının çözümü için Gökderen’in de sulama sahasına dahil edilmesini istediler.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.