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12 Haz 2021 - 15:23- Gündem G: 12 Haz 2021 - 15:26

Çiftçilerden sulama suyu talebi

Darende ilçesinde çiftçiler, tarlalarına sulama birliği tarafından sulama suyu verilmediğini ileri sürerek, sorunlarının çözümü için yardım istediler.
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İlçeye bağlı Balaban Mahallesi Gökderen Küme Evlerinde çiftçilik ile uğraşan vatandaşlar, Gökpınar Sulama Birliği tarafından su olmasına rağmen sulama suyu verilmediği ve bu nedenle de ağaçların kurumaya yüz tuttuğunu söylediler.
600 nüfuslu Gökderen Küme Evleri’nde yaşayan çiftçiler, sulama projesi alanına 3 kilometre mesafede olmalarına rağmen kendilerine suyun verilmediğini iddia ederek, meyve ağaçlarının kurumaya yüz tuttuğunu ilettiler.
Çiftçiler Başdirek ve Yeniköy mahallelerine su verilmesine rağmen, su yetersizliğinin gerekçe gösterilmesine anlam veremediklerini kaydederek sorunlarının çözümü için Gökderen’in de sulama sahasına dahil edilmesini istediler.

(İHA)

12 Haz 2021 - 15:23 Malatya/ Darende- Gündem

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