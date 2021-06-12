Sulama havuzu ve açık su kanalı yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Battalgazi İlçesi Karagöz, Beydağı Mahallesi ve Pütürge İlçesi Gündüz Mahallesi Sulama Havuzu ve Yeşilyurt İlçesi Gözene Mahallesinde Açık Su Kanalı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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