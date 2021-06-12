Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Haz 2021 - 10:01- Spor G: 12 Haz 2021 - 10:03

YMS 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yönetim, olağan mali genel kurul toplantısının ardından transfer çalışmalarını daha da hızlandırarak, ilk etapta 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Teknik direktör İrfan Buz ile bir yıllık anlaşma yaptıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor yönetimi, kadrosuna kaliteli oyuncular katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemeyen ve nokta transferler yapmak isteyen sarı siyahlı yönetim, bu noktada ince eleyip sık dokuyor.

14 ya da 15 oyuncuyla anlaşmayı planlayan ve bu noktada şuana kadar 12 oyuncuyla görüşen yönetim, bu oyunculardan en az 7’siyle mali genel kurul sonrası anlaşmak istiyor.

Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde Macar golcü Filip Holender, Fransız santrafor Aboubakar Kamara, ileri uç oyuncusu Famara Diedhiou, sol bek Oussama Haddadi, on numara Yesus Cabrera, sağ bek Emilio Nsue, orta saha oyuncusu Alper Potuk gibi oyuncular yer alıyor.
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Eteğindeki Taşlar Dökülecek Mi? mask
Eteğindeki Taşlar Dökülecek Mi?
EURO 2020 HEYECANI mask
EURO 2020 HEYECANI
Forvete Macar Golcü mask
Forvete Macar Golcü
Teakvando Da Yüz Yüze Eğitimler Başladı mask
Teakvando Da Yüz Yüze Eğitimler Başladı
ÇİFTÇİ BORÇLU ÜRETİM PAHALI! mask
ÇİFTÇİ BORÇLU ÜRETİM PAHALI!
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor
Beşiktaş’ın Damlu Israrı mask
Beşiktaş’ın Damlu Israrı
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı! mask
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı!
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”
İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU mask
İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU

12 Haz 2021 - 10:01 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yeni Malatyaspor Hata Yapmak İstemiyor mask
Yeni Malatyaspor Hata Yapmak İstemiyor
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam! mask
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam!
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor
Emilio Nsue İçin Temaslar Başladı mask
Emilio Nsue İçin Temaslar Başladı
Beşiktaş’ın Damlu Israrı mask
Beşiktaş’ın Damlu Israrı
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı! mask
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
Forvete Macar Golcü mask
Forvete Macar Golcü
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam! mask
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam!
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”

GALERİ

Yılanların dansı kamerada mask
Yılanların dansı kamerada
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı mask
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu mask
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı mask
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor? mask
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor?
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü mask
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL