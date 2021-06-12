Eteğindeki Taşlar Dökülecek Mi?

5 Haziran’da gerekli çoğunluğun sağlanmaması üzerine 12 Haziran Cumartesi gününe (bugün) ertelenen Yeni Malatyaspor Kulübü 2020-2021 Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Sezai Yılmaz divan başkanlığında gerçekleştirilecek. Yeni Malatyaspor’un başında yer aldığı 7 yıllık süreçte takımı 2.Lig’den TFF 1.Lig’e ardından da Süper Lig’e çıkaran ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmesinde büyük pay sahibi olan kulüp başkanı Adil Gevrek, Mart ayında yapılan mali kurulda borcun 60 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Son iki yılda sarı kırmızılı kulübün futbolcu bonservis gelirlerinde Süper Lig’in sayılı kulüpleri arasına girmesine rağmen hem sportif hiçbir başarı göstermemesi hem de kamu kurumlarından aleni şekilde destek beklemesi Adil Gevrek ve ekibinin başarısız bir yönetim sergilediğini açıkça gözler önüne seriyor.



BAŞKANLIĞA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR



Borçsuz şekilde 2014 yılında sivil yönetime devredilmesiyle kamu kurumlarının omuzlarındaki yük olmaktan kurtarılması planlanan sarı kırmızılı kulübün aradan geçen 7 yılda hala kurumsal bir yapıya kavuşamadığı da Malatyalılar tarafından sık sık dile getiriliyor. Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çözüm bulmak için gerçekleştirilen, Malatya milletvekilleri (Veli Ağbaba hariç), Büyükşehir Belediye Başkanı, Divan Kurulu Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve işadamlarının katıldığı toplantıda hiçbir sonucun çıkmaması üzerine eli iyice güçlenen Adil Gevrek’in bunca başarısızlığa rağmen bu sezonda görevine devam edeceği ön görülüyor.



BORÇLA İLGİLİ NE DİYECEK?



Bugün gerçekleşecek olan kongrede başkan Adil Gevrek’in yapacağı açıklamalar ise Malatyalı kamuoyu tarafından dikkatle takip edilecek. Bir önceki mali genel kurulda Haziran ayını işaret ederek sustuğunu ifade eden Gevrek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eteğindeki taşları dökeceğini söylemişti. Gevrek’in, İstanbul’daki toplantıda 80 milyon olarak açıkladığı ancak kimsenin inanmadığı borçla ilgili ne diyeceğini, her fırsatta başarısızlığının faturasını arkasından çevrilen oyunlara bağlayarak neyi kastettiğini kamuoyu merakla bekliyor.