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11 Haz 2021 - 18:53- Spor G: 11 Haz 2021 - 18:57

Arapgirspor Dörtte Dört Yaptı

Erkekler ve Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi grup müsabakalarında yer alan Malatya takımları parkede rakipleriyle karşı karşıya geldi. Diyarbakır’da oynanan erkekler grup maçlarında dörtte dört yapan Arapgirspor adını bir üst gruba yazdırmayı başarırken kadınlarda ise temsilcilerimiz ilk maçlarını kaybetti.

Ömer Ali Delibaş
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Erkekler Voleybol Bölgesel Lig’inde dördüncü gün maçları dün oynandı. Diyarbakır grubunda yer alan Malatya takımları Arapgirspor ile Çamlıca Koleji derbide karşı karşıya geldi. Diyarbakır Köşkler Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Arapgirspor 21-25, 20-25 ve 19-25 setlerle 3-0 kazandı. Grubunda dörtte dört yapan mor reyhanlar bir üst grupta mücadele etmeye hak kazandı.

KADINLAR RAKİPLERİNE KAYIP ETTİ

Kadınlarda ise Malatya grubunda yer alan dört takım dün ilk maçlarını oynadı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmalarda Yeşilyurt Belediyespor ile Kayseri Olimpik Gençlikspor kozlarını paylaştı. Setlerde başa baş bir görüntü ortaya koyan iki takımın maçında kazanan konuk ekip oldu. Yeşilyurt ekibi maça iyi başlasa da Kayseri Olimpik Gençlik 26-24, 25-21 ve 25-18’lik skorlarla turuncu yeşillileri 3-0 mağlup etti. İkinci maçta ise Arapgirspor ile Kayseri Voleybol takımları karşı karşıya geldi. Bu maçta da konuk ekip Arapgirspor’u 25-14, 25-8 ve 25-11’luk setlerle 3-0 yendi. Kadınlarda grup müsabakaları bugün ve yarın Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maçlarla tamamlanacak.

11 Haz 2021 - 18:53 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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