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11 Haz 2021 - 17:40- Gündem G: 11 Haz 2021 - 18:03

Gelincik Tepe’de birinci etap kuraları çekildi

24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde Battalgazi’de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi’nde yapılan 1.Etap 678 konutun anahtar teslim töreni Battalgazi Belediyesi yanında düzenlendi.
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Battalgazi Belediyesi yanında düzenlenen kusa çekiminde; Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere, Malatya Valiliği koordinesinde Battalgazi Belediyesi yanında gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi.

Anahtar teslim töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 

Bizler hizmet destanlarını yazmakla mükellefiz. Türkiye’ye lokomotif olacak çalışmalar yapıyoruz. Şunu söylemek isterim ki; Gelincik Tepesi’nde yaşam çok konforlu olacak. Oradaki ana arter yol, su ve kanalizasyon çalışmalarımızı gecikmelerle birlikte Ağustos ayında tamamlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum

ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise 

Elazığ ve Malatya’da 30 bin civarında konut yapılıyor. Bugün Gelincik Tepesi’nde yapımı tamamlanan 1.Etap 3+1 konutlarının kurasını gerçekleştirdik

dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, 

Ülkemizde ne zaman büyük sıkıntılar olsa, halkının yanında olan ve onların yarasını saran bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Depremde ailelerin mağdur olmaması için binlerce konutlar yapılarak, maddi ve manevi destekler verildi

ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise  

Yaşanan depremin ardından Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Gelincik Tepesi fikrini hayata geçirdik. Çok güzel bir hal aldı. Battalgazi’miz Malatya’nın parlayan yıldızı olacak

diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 

Gerçekten zor bir süreçti. Bu süreci devlet ve millet bütünleşmesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde herkesin özverili çalışmasıyla el ele vererek atlattık

dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, 

24 Ocak 2020 de çok büyük bir afet yaşadık. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Çünkü Malatya’da yaşayan vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları kurulmaya devam ediyor

dedi.

Konuşmaların ardından 306 adet 3+1 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

(Bülten)

# gelincik tepesi

11 Haz 2021 - 17:40 Malatya- Gündem

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