Gelincik Tepe’de birinci etap kuraları çekildi

Battalgazi Belediyesi yanında düzenlenen kusa çekiminde; Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere, Malatya Valiliği koordinesinde Battalgazi Belediyesi yanında gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi.
Anahtar teslim töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,
Bizler hizmet destanlarını yazmakla mükellefiz. Türkiye’ye lokomotif olacak çalışmalar yapıyoruz. Şunu söylemek isterim ki; Gelincik Tepesi’nde yaşam çok konforlu olacak. Oradaki ana arter yol, su ve kanalizasyon çalışmalarımızı gecikmelerle birlikte Ağustos ayında tamamlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum
ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise
Elazığ ve Malatya’da 30 bin civarında konut yapılıyor. Bugün Gelincik Tepesi’nde yapımı tamamlanan 1.Etap 3+1 konutlarının kurasını gerçekleştirdik
dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da,
Ülkemizde ne zaman büyük sıkıntılar olsa, halkının yanında olan ve onların yarasını saran bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Depremde ailelerin mağdur olmaması için binlerce konutlar yapılarak, maddi ve manevi destekler verildi
ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise
Yaşanan depremin ardından Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Gelincik Tepesi fikrini hayata geçirdik. Çok güzel bir hal aldı. Battalgazi’miz Malatya’nın parlayan yıldızı olacak
diye konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de
Gerçekten zor bir süreçti. Bu süreci devlet ve millet bütünleşmesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde herkesin özverili çalışmasıyla el ele vererek atlattık
dedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş ise,
24 Ocak 2020 de çok büyük bir afet yaşadık. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Çünkü Malatya’da yaşayan vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları kurulmaya devam ediyor
dedi.
Konuşmaların ardından 306 adet 3+1 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.