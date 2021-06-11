11 Haz 2021 - 17:40- Gündem

Gelincik Tepe’de birinci etap kuraları çekildi

24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde Battalgazi’de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi’nde yapılan 1.Etap 678 konutun anahtar teslim töreni Battalgazi Belediyesi yanında düzenlendi.