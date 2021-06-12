12 Haz 2021 - 11:10- Siyaset

“Yeni kredi paketleri açıklanıyor, kimse faydalanamıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, esnafın pandemiden dolayı zor durumda olduklarını ifade ederek, “Sürekli kredi vererek, esnafı borçlandırarak çözüm bulamazsınız. Bu işin bir düzenlemesi lazım. Esnaf dibe vurmuşsa, kredilerini ödeyemiyorsa yeni krediler vermenin esnafa bir faydası yoktur. Yeni kredi paketleri açıklanıyor, kimse faydalanamıyor” dedi.