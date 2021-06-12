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12 Haz 2021 - 11:10- Siyaset G: 11 Haz 2021 - 17:26

“Yeni kredi paketleri açıklanıyor, kimse faydalanamıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, esnafın pandemiden dolayı zor durumda olduklarını ifade ederek, “Sürekli kredi vererek, esnafı borçlandırarak çözüm bulamazsınız. Bu işin bir düzenlemesi lazım. Esnaf dibe vurmuşsa, kredilerini ödeyemiyorsa yeni krediler vermenin esnafa bir faydası yoktur. Yeni kredi paketleri açıklanıyor, kimse faydalanamıyor” dedi.
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İl Başkanı Kiraz, Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte Akçadağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kiraz, ziyarette yaptığı konuşmada, 

Bu günlerde alışveriş merkezleri ile ilgili düzenlemesi ve üç harfli zincir marketler gündemde. Bir an önce bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması lazım. Bu zincir marketler yüzünden esnaf tamamen bitti, mahallelerde esnaf kalmadı. Bakkalı bitirdiler, kırtasiyeciyi, zücaciyeciyi vb. bütün esnafları bitirdiler. Esnaflar şu anda hem üç harfli zincir marketten hem de pandemiden dolayı bedel ödüyor. Bir buçuk yıldır esnaflar kapalı, evlerine ekmek götüremiyorlar. Bazı esnaf grupları açıldı diye söyleniyor ama kahveler, kafeler, internet kafeleri gibi asıl faaliyetlerini yerine getiremeyen esnaflar şuan açık görünseler de fiilen kapalı durumdalar. Sadece açık demekle esnafın dükkânı açık olmuyor

ifadelerini kullandı.

“Sürekli kredi vererek, esnafı borçlandırarak çözüm bulamazsınız” diyen Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

Bu işin bir düzenlemesi lazım. Esnaf dibe vurmuşsa, kredilerini ödeyemiyorsa yeni krediler vermenin esnafa bir faydası yoktur. Yeni kredi paketleri açıklanıyor, kimse faydalanamıyor. Son bir paket açıklandı, onda da Ticaret ve Sanayi Odası’na ve Ticaret Borsası’na üye olan esnaflara bir kredi veriliyor. Onun şartları da ağır, geçmiş yıllara göre ciro kaybını belgeleyecek, daha önce ikiden fazla kredisi olmayacak. Esnafa ciddi anlamda hiçbir destek verilmedi.
Pandemide iktidar partisi tüm faaliyetlerine, kongrelerine devam ederken esnafın kapısına kilit vurulması doğru bir şey değil. Bu süre içerisinde biz hep aynı şeyi söyledik; kapatılan esnafa düzenli bir ödeme bir gelir sağlanması gerek, eğer düzenli bir gelir sağlamazsan esnaf bitip tükenmeye devam edecek.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası Fatih Şahin ise 

Üç harfli zincir marketler var, onların getirdiği sıkıntılar var. Akçadağ ilçemizin nüfusu kışın 3bin oluyor, 2 bin kişisi esnaf. Burada iki tane ulusal market var, üçüncüsüne ruhsat verilmesine karşıyız. Esnaflar iş yapamayacak, para kazanamayacak. Okula yardım yapılacak hemen esnafın kapısı çalınıyor, camiye yardım yapılacak yine esnafa gidiliyor. Her şeyde ilk esnafın yanına gidiliyorken bu üç harfli zincir market bunları bilmez. Geçen senelerde bir fırın yanmıştı, aynı gün içinde bütün esnaflar kendi aralarında para toplayıp çorbada tuzumuz bulunsun dedi. Küçük esnafın korunması gerekiyor üç harfli zincir market bunları da bilmez. Onlar için paran varsa müşterisin, paran yoksa hiçbir şeysin. Esnafın zarara uğramaması için küçük nüfuslu yerlerde açılacak zincir marketlere ruhsat verilmemesi gerekiyor. Bu yasanın gözden geçirilmesi gerekiyor

dedi.

Akçadağ Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Battal Yardımcı da konuşmasında, 

Bizim önerimiz esnafa 150 bin lira faizsiz 10 yıl ödemeli bir kredi verilmesidir. Esnaf bu şekilde rahata edecektir. Kredi ertelemeyle esnafın sorunlarının çözülmesi mümkün değil

ifadelerine yer verdi.

(Bülten)

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12 Haz 2021 - 11:10 Malatya/ Akçadağ- Siyaset

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