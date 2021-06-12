Kural ihlaline 98 bin 100 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Haziran ile 11 Haziran tarihleri arasında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanan denetimlerle maske takma kuralı, sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallara uymayan 212 kişiye 98 bin 100 TL ceza yazıldı.
Ekipler ayrıca, bir haftalık süreçte 2 bin 630 işyeri ile bin 397 aracı denetlerken, 62 işyeri ve araca işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran’da kurallara uymayan 15 kişiye 13 bin 500 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler, maska takma kuralına ilişkin 268, sosyal mesafe kuralına ilişkin 257, sokağa çıkma yasağına ilişkin ise 9 kişiyi denetlerken; maske takma kuralına uymayan 6, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye ceza yazdı. Ekipler, maske takma kuralına uymayan 6 kişiye 5 bin 400, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye ise 8 bin 100 TL idari para cezası uyguladı.
Ekipler ayrıca, 508 işyeri ile 105 aracı da denetlerken, 1 işyeri ve 5 araca, kurallara uymadıkları için işlem yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.