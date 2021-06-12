Örgüt 1 dolara önem veriyormuş

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün talimatıyla kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için "ihbar mektupları" gönderilmesine ilişkin, 10 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilen ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, itirafçıların beyanları da yer alıyor.

Askerlerden sorumlu mahrem imam Ö.B., “Örgüt içerisinde "Bölge temsilcileri" ve "müdür" olarak tabir edilen üstümüz konumundaki şahıslar genellikle Fetullah Gülen’in yaşadığı Amerika Birleşik Devletlerine gidip gelmekteydi. Zaman zaman oradan getirdikleri 100, 50, 20 ABD Doları banknotlarını bize yani "müdür yardımcılarına" vererek bunları bozdurmamızı ve alt hiyerarşimizde yer alan öğretmen ve örgenci tabir edilen asker şahıslara vermemizi istiyorlardı” beyanlarında bulundu.

Darbe girimi sonrası örgüt mensuplarının üzerinde veya evinde 1 dolar para bulunması konusuna da değinen Ö.B., şunları söyledi: “Bize verilen bütün halindeki banknotları döviz büroları aracılığıyla genelde 1’er dolarlık haline getiriyorduk. Paraları 1’er dolar olarak dağıtmamızın nedeni bütün halindeki parayı daha çok kişiye dağıtabilmek için mümkün olduğunca bozdurmadır. Piyasada bazen 1 dolar kâğıt para bulmak zor olduğundan bulduğumuz kadar 1 doları alıp geriye kalanı 5, 10 ve 20 ABD doları banknot haline getirip dağıttığımız da oluyordu. Banknotların dağıtılmasındaki amaç

Fetullah Gülen'in veya en yakınındaki bir sahsın verdiği paraların bereket ve hatıra olduğuna inanılmasından dolayı yapılanma mensuplarının bağlılık ve minnet duyması içindir. Paraları bize verenler bu şekilde söylüyordu. Paralar bir nevi Fetullah Gülen ile ona bağlılık duyanların, bu duygularının bir sembolünü ifade etmektedir.”