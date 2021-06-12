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12 Haz 2021 - 10:00- Ekonomi G: 11 Haz 2021 - 17:14

Tezgahlarda hediyelik kayısı telaşesi

Dünyaya tadı, dokusu ve harika aromasıyla ün salan Malatya Kayısısı tezgâhlardaki yerini aldı. Malatya’nın Kale ilçesi ve baraj kenarlarındaki köylerde daha erken olgunlaşan kayısının yaş halinin kilosu 10 TL’den alıcı buluyor. Hediyelik kayısılar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

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Tezgâhlarda yerini alan kayısı çeşitlerinden en çok Hasanbey ve Hudayı kayısı satılıyor. Sebze ve meyve halinde esnaf olan İdris Yıldırım, yaş kayısının genelde il dışına gittiğini söyledi. Yıldırım, 

Vatandaşlar kayısısı almaya geliyor. Ama genelde il dışına hediyelik olarak yollamak için almaya geliyorlar. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri illerine daha çok gidiyor. Biz burada paketlemede yapıyoruz. Hediyelik göndermek isteyenlere kolaylık oldun diye kargo anlaşmamız da var

dedi.
Yaşanan don olayı ve soğukların kayısı rekoltesinde bir düşüş meydana getirdiğini ifade eden İdris Yıldırım, 

Bu sene kayısı piyasası biraz pahalı çünkü tezgâhlarayeni yeni çıkıyor. Şu anda 10-15 liradan satılıyor. İlerleyen zamanlarda biraz daha düşebilir kayısı fiyatları, kayısı fiyatlarına soğuklarında etkisi oldu. Kayısıyı bayağı yaktı. İnşallah iyi olur ne diyelim. Bunlar Malatya kayısısı İzollu ve baraj kenarı tarafından geliyor

diye konuştu.


HEDİYELİK KAYISI


“Vatandaşlar kayısısı almaya geliyor. Ama genelde il dışına hediyelik olarak yollamak için almaya geliyorlar” diyen Yıldırım, 

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri illerine daha çok gidiyor. Biz burada paketlemede yapıyoruz. Hediyelik göndermek isteyenlere kolaylık oldun diye kargo anlaşmamız da var. Yani buraya gelen direk kayısısını alır ve gönderir

ifadelerini kullandı.
Tezgâhlarda bulunan kayısı çeşitlerinden bahseden İdris Yıldırım, 

Şu anda tezgâhlarda Kabaaşı, Hasanbey, Hudayı, Hacihalil kayısı dediğimiz kayısı çeşitlerimiz mevcut birkaç güne kadar tezgâhlarımız daha da bollaşacak. Çeşitler arasında sofralık dediğimiz Hasanbey çok tüketiliyor ve satılıyor, bunun yanında Hudayı kayısı da satılıyor. Hasanbey kayısı göze hitap ediyor ama Hudayı kayısı tadı mayhoş olduğu için daha lezzetli oluyor. Bir de Hudayı kayısı çok yeseniz de dokunmuyor

dedi.

# kayısı, Hudayı, Hasanbey

12 Haz 2021 - 10:00 Malatya- Ekonomi

Muhabir Şükran Malkoç

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