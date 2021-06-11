Demiriz şehitleri anıldı

Demiriz Tren İstasyonu’nda düzenlenen törende 8 şehit anıldı. Törene; şehit ailelerinin yanı sıra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD yönetimi, TCDD Malatya 5. Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, Demiryol-İş, Sendika Şube Başkanı Hikmet Kazgan, Trük Ulaşım-Sen Şube Başkanı Önder Akyol, Ulaştırma Memursen Şube Başkanı Mustafa Adak katıldı.

Anma töreninde, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Demiriz Tren İstasyonun’da şehitler için oluşturulan koruya ilk fidan dikildi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, anma töreninde yaptığı konuşmada,

Anadolu’ya geldiğimiz ilk günden beri bitmeyen bu düşmanlık aradan bin yıl geçmesine rağmen bize doğrultulmuş bir tehdit olarak devam etmekte, bölücü terör örgütü PKK, FETÖ gibi hainler ordusu da düşmanlara uşaklık etmektedir. Terör, güçlü Türkiye’nin düşmanıdır. 165 yıldır bu toprakları vatan yapmak adına emek veren, ter döken, yeri gelince de vatan toprağına şehit düşen kahraman demiryolcular hain PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin hasımlarıdır. Bu yüzden terör örgütü PKK tarafından muhtelif zamanlarda 24 demiryolcu kardeşimiz katledilmiştir. Her ferdi Mehmetçik olan bu millet, öğretmeninden, mühendisine, esnafından, işçisine vatanı için canını verir ama bayrağını yere düşürmez. Aziz milletimizin demiryollarına olan rağbetini arttırarak sevdiklerine kavuşturmak gibi bir vazifemiz var. Bu vazifeyi kutsal bilerek ifade ediyorum ki; yeri gelir ray sereriz, dağlar deler tüneller açarız, kilometrelerce köprü yapar, Anadolu topraklarını yüksek hızlı trenle buluştururuz, yeri gelir istasyonumuzu, yolumuzu savunmak adına şahadete koşarız

ifadelerini kullandı.

12 Ağustos 1996 tarihinde Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Akçaşehir Köyündeki Demiriz Tren İstasyonu’na baskın düzenleyen terör örgütü PKK, görev başındaki TCDD personelleri Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüştepe ve İsmail Eryigit ile istasyonda bulunan Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek’i öldürmüştü.