“Gençler rahat işlerde çalışmak istiyor”

Toman, “Maalesef yeni nesil Organize Sanayi bölgelerini tercih etmiyor. Gençlerimizin sanayiye karşı bir antipatileri mi var, yoksa başka bir şey mi bilemiyoruz. Şimdiki nesil daha rahat iş istiyor. Gençlerimiz terlemeden, üzeri toz olmadan, elleri kararmadan, masa başı, geri hizmet, büro, hastane, kamu kurumu, belediyelerden iş istiyor” diye konuştu.

Malatya’daki Organize Sanayi bölgelerinin tamamının eleman bulamadığına dikkat çeken Malatya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, gençlerin sanayi bölgelerinde çalışmak istemediğini kaydetti. Toman, ‘İş arayan gençlerin yüzde 80’inin ilk önce belediyelerde, hastanede iş var mı?’ diye sorduklarını dile getirerek, “Bir işletmeye 70 eleman alınacak ve bunun için 23 bin kişiye mesaj attık, mesajımıza 9 kişi cevap verdi” dedi.

İşsizliğin arttığı bu günlerde insanlar iş bulamamaktan şikâyet ederken, Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, gazetemize Malatya’daki işsizlik hakkında konuştu.

İşsizlikle alakalı istatistik rakamlarını veremeyeceklerini dile getiren Toman, istatistik rakamları TÜİK’in açıkladığını söyledi.



“DAHA İYİ İŞ ARAYANLAR VAR”



İŞKUR’a 41 bine yakın insanın kayıtlı olduğunu kaydeden Toman,

Tabii ki bu rakamın hepsi işsiz olunduğu anlamını taşımıyor. İşi olduğu halde daha iyi iş arayanlar var. Bizim en büyük sıkıntımız organize sanayi bölgelerindeki sektörlere kadın ve erkek işçi bulamayışımız. 18 ile 35 yaş arası kadın-erkek eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bir işletmeye 70 eleman alınacak ve bunun için 23 bin kişiye mesaj attık, mesajımıza 9 kişi cevap verdi. Mesaj attıklarımız arasında ilkokul, ortaokul ve lise mezunları vardı ve yaş da 40’tı. Maalesef yeni nesil Organize Sanayi bölgelerini tercih etmiyor

ifadelerine yer verdi.



“HİÇ KİMSENİN HAKKI, HUKUKU ASLA YENMEZ”



“Malumunuz teşvikler kapsamında İŞKUR’un verdiği kurslar var. İşletmelerin yüzde 90’ı işçileri bizim üzerimizden alınıyor” diyen Toman, şunları kaydetti:

Vatandaşlar da diyor ki, 4-5 ay neden sigortalı olamıyorum. Halbuki burada sigortasızlık diye bir kavram yok. Genel Sağlık Sigortası yapıyoruz. Bir memur, bir işçi gibi sağlıkta her şeyden yararlanılabiliyor. İlacını alıyor, ameliyatını oluyor, baktığı kişilerin bakımını da yapabiliyor. Sadece bu emekliliğine yansımıyor. Bunu da bahane ederek, ‘Efendim benim sigortam yok’ deyip, vazgeçiyor. Halbuki genç bir insanın 65 yaşına kadar sigortası dolar. 50 yaşındaki bir insan, ‘Ben bu işe gireceğim ama benim sigortam olsa daha iyi olur, çünkü benim emekliliğime az kaldı’ diyebilir. Ancak bir gencin ‘Ben Genel Sağlık Sigortasını kabul etmiyorum’ demesi biraz da keyfiyetten. Çünkü bu iş yerlerinin tamamının yemeği, servisi, doktorları var. Buralar çok büyük işletmeler. Burada hiç kimsenin hakkı, hukuku asla yenmez. Malatya’ya biliyorsunuz kayısı etkili. Kayısı bahçelerine gidenlerin sayısı çoğunlukta. Eylül, ekim, kasım, aralık, şubat ve mart aylarında 500 kişiye mesaj attığımızda 50 kişi geliyor. Ama haziran, temmuz, ağustosta mesaj atıyoruz, arıyoruz, buradaki uzmanlarımız gelen vatandaşlarımıza var olan işleri tek tek sayıyoruz ancak pek tercih edilmiyor. Gençlerimizin sanayiye karşı bir antipatileri mi var, yoksa başka bir şey mi bilemiyoruz.

“ARTIK BU DEVİR GEÇTİ”



Bir işletmenin sigortasız eleman çalıştıramayacağını ifade eden Toman,

Organize Sanayi bölgelerinde bir olumsuzluk olursa hemen bu genelleniyor. Hâlbuki organize bölgelerinde insanlara kötü davranıldığı, maaşları verilmediği, sigortaları yapılmadığı söylentileri bazen çıkıyor. Bunların tamamının aslı astarı yok. Artık bu devir geçti. Bir işletme sigortasız eleman çalıştıramaz. Şimdiki nesil daha rahat iş istiyor. Gençlerimiz terlemeden, üzeri toz olmadan, elleri kararmadan, masa başı, geri hizmet, büro, hastane, kamu kurumu, belediyelerden iş istiyor. Gelenlerin yüzde 80’i ilk önce belediyelerde iş var mı, hastanede iş var mı? diye soruyorlar. İnternette iskur.gov.tr’ye girdiğinizde bütün işler net olarak ortaya çıkıyor. Bu istek ve talepleri kırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bu tür istek ve taleplerini karşılamak zor. Bazı insanlar da haklı olarak üniversiteyi veya liseyi bitirdiği alandan iş talep ediyor. Ancak Malatya’da birçok işletmemiz hazır giyim, tekstil, ağır makine sanayi. Ama buralar büyük işletmeler, büyük yerler

şeklinde konuştu.