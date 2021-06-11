Yakacak odun ve kömür alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Yakacak Odun Kömür Alımı (10000 Kg İthal Karpuz Tipi Torbalı Kömür, 472000 Kg İthal Portakal Tipi Torbalı Kömür ve 24000 Kg Odun Alımı) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi ise 8 Temmuz...

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