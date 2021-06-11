Et ve et ürünleri alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Et ve Et Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İhale konusu mal alımın niteliği, türü ve miktarı ise Kemiksiz Tosun Eti (32.000 Kg.) Kuyruk Yağı (300 Kg.) olarak duyuruldu. İhalenin teklif açma tarihi ise 5 Temmuz olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...