EURO 2020 HEYECANI

Pandemiden dolayı 1 yıl ertelenen UEFA EURO 2020 başlıyor. İlk maçında Milli Takımımız, Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz İtalya'yı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Türk halkının heyecanı ise sosyal medyayı sardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter hesabından ,

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

ifadelerini kullandı.