Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Haz 2021 - 15:00- Spor G: 11 Haz 2021 - 15:45

EURO 2020 HEYECANI

Milli takımımız bugün saat 22.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
mask

Pandemiden dolayı 1 yıl ertelenen UEFA EURO 2020 başlıyor. İlk maçında Milli Takımımız, Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz İtalya'yı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Türk halkının heyecanı ise sosyal medyayı sardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter hesabından ,

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

ifadelerini kullandı.
# Türkiye-İtalya, UEFA EURO 2020
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Forvete Macar Golcü mask
Forvete Macar Golcü
Teakvando Da Yüz Yüze Eğitimler Başladı mask
Teakvando Da Yüz Yüze Eğitimler Başladı
ÇİFTÇİ BORÇLU ÜRETİM PAHALI! mask
ÇİFTÇİ BORÇLU ÜRETİM PAHALI!
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor
Beşiktaş’ın Damlu Israrı mask
Beşiktaş’ın Damlu Israrı
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı! mask
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı!
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”
İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU mask
İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE! mask
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE!
YMS'DE TRANSFER HAREKATI mask
YMS'DE TRANSFER HAREKATI

11 Haz 2021 - 15:00 Malatya- Spor

Muhabir Beyza Nur Gül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam! mask
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam!
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor
Emilio Nsue İçin Temaslar Başladı mask
Emilio Nsue İçin Temaslar Başladı
Beşiktaş’ın Damlu Israrı mask
Beşiktaş’ın Damlu Israrı
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı! mask
Büyükşehir Rakibine Gol Yağdırdı!
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam! mask
İşine Geldiği Gibi Davranmaya Devam!
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor

GALERİ

Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı mask
Dalbastı kirazında hasat başladı, rekolte düşük kaldı
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu mask
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı mask
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor? mask
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor?
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü mask
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor mask
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL