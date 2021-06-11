Safkan arap tayı satılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''İşletmemiz yetiştirmesi;

2019 – 2020 doğumlu 33 baş Dişi ve 41 Erkek tay olmak üzere toplam 74 baş Safkan Arap tayı tek tek açık arttırma usulü ile satılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Sultansuyu Harası’ndan çıkan şampiyonların tayları Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 6 Temmuz’da yapılacak.

Satışı tek tek yapılacak olan tayların satış ihalesine katılan İstekliler geçici teminat olarak 5 bin TL verecek.

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