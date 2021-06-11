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11 Haz 2021 - 14:27- Gündem G: 11 Haz 2021 - 14:45

“Toprağı nakış gibi işledik”

Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Osman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Kale ilçesinde 300 hektarlık sahada toprağı nakış gibi işlediklerini ifade etti.

FERDİ DURDU
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Çetiner, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalarla ilgili bir video paylaştı. Malatya Kale-Kömürhan köprüsü çevresindeki 300 hektarlık erozyon kontrol sahasındaki çalışmayla ilgili bilgi veren Çetiner, 

Türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü’nün güzelliğine güzellik katacağız. Malatya-Kale ilçesinde 300 hektarlık sahada toprağı nakış gibi işledik. Sonbaharda ardıç, kara servi, mavi servi, kızılçam, mahlep ve badem fidanları toprakla buluşturulacak

ifadesine yer verdi.

Kale ilçesindeki 300 hektar sahada ardıç, kara servi, mavi servi, kızılçam, mahlep ve badem fidanları toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışmayla, toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan ve kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyan Kömürhan Köprüsü’nün görünümüne de ayrı bir güzellik kattı.
# orman genel müdürlüğü, OGM

11 Haz 2021 - 14:27 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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