Çetiner, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalarla ilgili bir video paylaştı. Malatya Kale-Kömürhan köprüsü çevresindeki 300 hektarlık erozyon kontrol sahasındaki çalışmayla ilgili bilgi veren Çetiner,
Türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü’nün güzelliğine güzellik katacağız. Malatya-Kale ilçesinde 300 hektarlık sahada toprağı nakış gibi işledik. Sonbaharda ardıç, kara servi, mavi servi, kızılçam, mahlep ve badem fidanları toprakla buluşturulacak
ifadesine yer verdi.
Kale ilçesindeki 300 hektar sahada ardıç, kara servi, mavi servi, kızılçam, mahlep ve badem fidanları toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışmayla, toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan ve kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyan Kömürhan Köprüsü’nün görünümüne de ayrı bir güzellik kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.