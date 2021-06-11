Kasketçilik can çekiyor

Bitmeye yüz tutan meslek gruplarından olan kasketçilik, artık son demlerini yaşıyor. Artık sanayi türü kasketlerin yapılması, kasketçilik mesleğine olan hevesin olmamasıyla bu mesleğe eleman yetiştirilememesi, mesleği yok olma eşiğine getirirken Kasketçilik mesleğini anlatan 73 yaşındaki İhsan Tatu, mesleğin artık yok olma seviyesine geldiğini söyledi.



“ESKİ İŞLERİMİZ KALMADI”



Tatu, 1963’ten bu yana Malatyalılara ve il dışındaki kasket severlere kasket yaptığını ifade ederek,

Yaptığım kasketler 25 yaş ve üstü insanlara hitap ediyor. Kasketleri ben yapıyorum. Yazlık çeşitleri sadece ben İstanbul’dan getirtiyorum. Özellikle 8 köşeli kasket diye tabir edilen kasketleri ben kendim yapıyorum. Köşeli kasketleri genelde köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlarımız takıyor. Kasketlere olan eski rağbet kalmadı. Eski zamanlarda ben kasketi çok yapıyordum. Benim ustam Ermeni’ydi. Biz günde 65 sivil, 10 tane resmi kasket yapardık. Türkiye’nin bütün ilçelerine kasket gönderdim. Bilmediğim, kasket göndermediğim ilçe kalmadı. Şu anda eski işlerimiz kalmadı

şeklinde konuştu.



“KASKETLER BURSA’DAN YAPILIP, GELİYOR”



Daha önce kasketleri resmi kurumlara yaptıklarını dile getiren Tatu,

Daha önce biz resmi kasketleri her kuruma yapıyorduk. Askeriyeye, demiryoluna, öğrencilere gönderiyorduk. Öğrenciler 1970 yılından sonra kasketleri takmamaya başladılar. Yavaş yavaş da kaldırıldı. Demiryolu personellerine kasket yapıyorduk. Doğu’ya çalışıyorlardı. PKK birçok müşterimizi öldürdü. Bu nedenle onlar da kasket takmayı iptal ettiler. 1980 yılından sonra kaskete olan heves azaldı. Bura da resmi kurumların kaskete olan ilgisinin azalmasından kaynaklandı. Askeriyeye de yapıyorduk şimdi oraya da yapmıyoruz. Eski işlerimiz kalmadı. Şimdi kasketler Bursa’da yapılıp geliyor

diye konuştu.



“SİPARİŞ TEK TÜK OLUYOR”



İstanbul’da da kasket yapıldığını aktaran Tatu,

Elazığlı kasketçi arkadaşlarımız kaskette bulunan 8 köşenin bir anlamı olduğunu söylerler. Fakat ben yaptığım kasketteki köşelerin anlamını bilmiyorum. Yaptığım kasketler Elazığ diye tabir edilen tarz. Fakat İstanbul’da da 8 köşeli kasketler yapılıyor. Ancak bizimki gibi Elazığ tarzı değil, onların yaptıkları kasketler çok hafif. Malatyalı köylülerimiz genelde bu tarz kasketi kullanıyorlar. Fiyatı da 35-40 lira arasında. Kasketlerimizi yaparken kafa ölçüsüne göre yapıyoruz. Hepsi standart değil. Sipariş tek tük oluyor. Önceden 18 yaşındaki bir genç kasket takamazsa ayıplanıyordu. Şimdi öyle değil. Gençler kasket takmıyor, sadece yaşlılar takıyor. Ben kasketler konusunda geçlere öğüt vermiyorum. Kimin hoşuna gidiyorsa, kim hevesleniyorsa o alıyor. Kasketlere olan rağbet eskisi gibi olmasa da ben mesleğimi isteyerek ve severek yapıyorum

ifadelerine yer verdi.



“YENİ SİSTEMLER ÇIKTI, BU SİSTEMLER BİZDE YOK”



Kasketçiliğin teknoloji de yenik düştüğünü söyleyen Tatu,

Benden sonra bu mesleği yapacak ailemde kimse yok. Ben bu işe Malatya’da başladığımda 28 kasketçiydik. Şimdi 3 arkadaş kaldık. Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok. Ben geçmişte bir dükkânda 26 kişiyle çalıştım. O zamanlar çok iyiydi. Mesleğe rağbet vardı, insanlığa rağbet vardı, büyüğe saygı vardı. Şimdi bunlar kalmadı. Zaman, teknoloji değişti. Bu meslek yok olursa elbette ki üzülürüm. Bu işi biz severek, isteyerek yaptık. 1963’te ustamın yanına girdiğimde şevkle çalışıyorduk. Şimdi o yok. Ben buraya gelip şimdi zaman geçiriyorum. Eğer 2 kasket satarsam, sattıklarımın yerine 2 tane yapıp bırakıyorum. Müşteri gelir, kasket siparişi verirse onu yapıyorum. Başka bir şey yok. Yazlık kasketleri yapamıyorum. Yazlık kasketler atölye işi olduğu için İstanbul’dan getirtiyoruz. Ayrıca biz teknoloji de yenik düştük. Eskiden kömür ütüsü vardı, şimdi sanayi ütüleri çıktı, eskiden dikiş makineleri ayaklıydı, şimdi motorlu makinelere döndü. Yeni sistemler çıktı, bu sistemler bizde yok. Kasketçiliğin erimesinde elbette ki teknolojinin etkisi var, ama kaskete olan hevesin kalmaması en büyük neden. Kasket takmak ayıplanmıyor. 25 yaşındaki genç bile köşeli kasket taksa ayıplanmaz

söylemlerini kullandı.



“ZAMANIM GEÇSİN’ DİYE GELİYORUM”



Bu meslekle 3 çocuğunu okutup, emekli olduğunu belirten Tatu,

Ben kasketçilikle 3 evladımı üniversitede okuttum. Kendimi emekli ettim. Evim var. Ben dükkânıma artık ‘para kazanayım’ diye değil, ‘zamanımın geçsin’ diye geliyorum. Çünkü esnafım, boş durmamaya alışığım. Eskiden bu işte çalışırken birçok tanıdığım çocuklarını getirir, yanımıza verir, ‘Eti senin kemiği benim’ derlerdi. Fakat şimdi mesleğe rağbet olmadığı için kimseyi yetiştiremedik. Yani bizden sonra kasketçilik mesleği de tamamen bitecek

dedi.