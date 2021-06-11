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11 Haz 2021 - 14:02- Spor G: 11 Haz 2021 - 14:18

Transfer Sezonlarında Değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce açıklanan 2021-2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinde değişikliğe gitti. Buna göre birinci transfer dönemi 8 Eylül 2021'de, 2'nci transfer dönemi ise 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Ömer Ali Delibaş
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı. TFF’den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu şu kararları aldı:


1- Covid-19 pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.
2- Covid-19 pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebiyle, takım harcamalarına dâhil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.
3- Takım harcama limitlerinin artırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır.
4- Covid-19 pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir.
5- 2021-2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.

11 Haz 2021 - 14:02 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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