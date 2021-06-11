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11 Haz 2021 - 09:34- Spor G: 11 Haz 2021 - 09:36

Yeni Malatyaspor Hata Yapmak İstemiyor

Son iki sezonda yaşanan yanlış transfer politikasını bu yıl tekrar etmek istemeyen Yeni Malatyaspor yönetimi, forvet hattını tanıdık oyunculardan kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı yönetim, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Benjamin Tetteh ve bir dönem takımda forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşmak için görüşmelerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor.
Yeni Malatyaspor’da yönetimin, transfer listesinde yer alan 12 oyuncuyla görüştüğü, bu oyuncuların büyük bir kısmı ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda beşinci kez mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da yönetim, güçlü ve iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı siyahlı yönetim, listesinde yer alan isimlerin en az 7’siyle anlaşmayı planlıyor. Teknik direktör İrfan Buz’un sunduğu rapor doğrultusunda transfer görüşmelerine devam eden yönetimin listesinde kaliteli isimlerin yer aldığı ve 12 Haziran’daki olağan mali genel kurulun ardından bu isimlerin açıklanacağı öğrenildi.


TETTEH VE KAMARA İLE HENÜZ ANLAŞILMADI


Yeni Malatyaspor yönetimi, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Benjamin Tetteh ve bir dönem takımda forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşmak için görüşmelerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor.
24 yaşındaki Gana asıllı Benjamin Tetteh, geçen sezon Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak forma giymişti. Güncel piyasa değeri 2 milyon 300 bin Euro olan Tetteh’in AC Sparta Prag ile 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Süper Lig’de 32 kez Yeni Malatyaspor’un formasını giyen ve 2 bin 522 dakika sahada kalarak, 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen Tetteh ile para konusunda küçük bir pürüzün olduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Yönetimin, Ganalı santrafor ile bir görüşme daha yapacağı ve transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.
Sarı siyahlı yönetimin gündeminde bulunan Aboubakar Kamara ile bir görüşme yaptığı ve teklifini sunduğu ancak şuana kadar transferde netleşen bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi. Yönetimin, 26 yaşındaki Moritanya uyruklu santrafor ile bir kez daha masaya oturacağı kaydedildi.

# yeni malatyaspor, adil gevrek, süper lig

11 Haz 2021 - 09:34 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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