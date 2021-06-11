Sultansuyu’nda yetiştiler, Karacabey’e yol aldılar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM), yapılan açıklamada Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin 74 baş Safkan Arap Koşu tayını satışa çıkardığı belirtildi.

TİGEM’in internet sayfasında satış ihalesine dair yapılan açıklamada Safkan Arap Koşu Tayları için,

Yetiştirmesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’ne ait 33 baş dişi ve 41 baş erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle satılacaktır

ifadelilerine yer verildi.

Sultansuyu Harası’ndan çıkan şampiyonların tayları Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 6 Temmuz’da yapılacak.

Satışı tek tek yapılacak olan tayların satış ihalesine katılan İstekliler geçici teminat olarak 5 bin TL verecek.