Sultansuyu’nda yetiştiler, Karacabey’e yol aldılar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM), yapılan açıklamada Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin 74 baş Safkan Arap Koşu tayını satışa çıkardığı belirtildi.
TİGEM’in internet sayfasında satış ihalesine dair yapılan açıklamada Safkan Arap Koşu Tayları için,
Yetiştirmesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’ne ait 33 baş dişi ve 41 baş erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle satılacaktır
ifadelilerine yer verildi.
Sultansuyu Harası’ndan çıkan şampiyonların tayları Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 6 Temmuz’da yapılacak.
Satışı tek tek yapılacak olan tayların satış ihalesine katılan İstekliler geçici teminat olarak 5 bin TL verecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.