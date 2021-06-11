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11 Haz 2021 - 09:29- Sağlık G: 11 Haz 2021 - 09:32

YAZA GİRERKEN “TON”LA KİLO VERİN

Omega-3, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve minareller bakımından zengin yapısıyla ton balığı, içeriğindeki yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önleyerek zayıflamaya katkı sağladığı gibi tok tutucu özelliğiyle diyetlerin de vazgeçilmezi oluyor.
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Akdeniz mucizesi zeytinyağlı kolay açılan ton balığı kullanarak, salatadan kinoalı dolmaya ve zeytinyağlılara kadar ziyafet tadında diyet menüler hazırlamak mümkün
Tüm yıl sabırsızlıkla beklediğimiz yaz mevsimi nihayet geldi. Ancak pandemi nedeniyle evde geçirdiğimiz zamanların en büyük sonucu artan kilolar. Sahillere koşmadan önce kilo kaybetmek için yapılan sağlıksız şok diyetler ise sağlığımızın en büyük düşmanı. Hele ki içinde bulunduğumuz dönemde bağışıklık sistemini bozacak ve güçsüz bırakacak bu diyetlerden koşarak uzaklaşılması gerekiyor.
Prof. Dr. Emine Nur Tozan da, şok diyetlerin yerine sağlıklı, doğal ve doğru beslenmeyle kilo kontrolünün mümkün olduğunu açıklıyor. Tek tip beslenme yerine ton balığıyla zenginleştirilmiş Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Tozan, “Ton balığı içeriğindeki yağ asitleri, hücrelerde yağ deposu oluşumunu önleyerek zayıflamaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda tok tutucu özelliğiyle de diyet menülerinin vazgeçilmezi oluyor” diyor.


DİYET REÇETELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU


Yaklaşık iki yüzyıldır insanlar tarafından dünyanın dört bir köşesinde tüketilen ton balığının faydaları saymakla bitmiyor. En doğal Omega-3 deposu olarak bilinen; bağışıklık, sinir, kas ve dolaşım sistemini destekleyerek insan sağlığına mucizevi faydalar sağlayan ton balığı, aynı zamanda diyet reçetelerinin de başında yer alıyor. Emine Nur Tozan da düzenli ton balığı tüketmenin kırmızı kan hücresi sayılarını artırarak, damarları toksinlerden temizlediğini ortaya koyuyor. Ton balığı ayrıca içerdiği yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önlüyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya katkı sağlıyor. Yağsız protein bakımından zengin yapısıyla kas yapımına yüksek katkılar sağlayan ton balığı, günün her saatinde tüketilebilmesiyle de tercih sebebi oluyor.
“Özellikle sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesi önemli. Tabii tüketicilerin ton balığı seçerken doğal ve kaliteli markaları tercih etmelerini öneriyoruz” diyen Tozan, sözlerini şu şekilde sürdürüyor:
“Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve mineraller. Bunlar yaz mevsiminde bedenimizin dinç kalması için en önemli sağlık bileşenleri. Tüm bunlar açısından zengin olan ton balığı, kandaki lipid seviyesini düşürerek, yüksek kötü kolesterolü engelliyor ve kalp ritmini kontrol ediyor. Aynı zamanda dopamini ve serotonini dengeleyerek, mutlu ve sağlıklı bir diyet dönemi geçirmenizi de kolaylaştırıyor. Konserve ton balığının günlük 100 ila 300 gram tüketilmesiyle, ihtiyaç duyulan Omega-3'ü karşılamak mümkün”

(Haber Merkezi)

11 Haz 2021 - 09:29 Malatya- Sağlık

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