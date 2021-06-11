678 konutun kurası bugün çekiliyor

24 Ocak depreminde Battalgazi’de evleri ağır hasar gören depremzede ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi için Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 553 konuttan 678’i, anahtar teslimi bugün yapılıyor. 38 bloktan oluşan 1.etabın kura çekimi, saat 14.00’te Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilecek. Bugün saat 14.00’te başlayacak olan kura çekimi programı, yarın saat: 11.00’deki program ile son bulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem konutları ile hem mağduriyetlerinin giderildiğini hem de Battalgazi’ye iki yeni alt merkez kazandırıldığını belirtti.

38 bloktan oluşan 1.etabın kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Güder,

Elazığ merkezli depremde en fazla etkilenen 4 ilçeden bir tanesiyiz. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yer tespitlerimizin ardından konut yapımının inşası başladı. Battalgazi Belediyesi olarak yer temini yaptırdığımız zaman, üniversitedeki hocalarımız ile birlikte çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Malatya’mızın konumunu göz önünde bulundurarak, bu konutların bir bölümünün Gelincik Tepesi’nde yapılmasını uygun gördük. Bu süreçte hükümet ve yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanında olduk. Battalgazi Belediyesi olarak ta sürecin her zaman takipçisi olduk. Geçtiğimiz günlerde TOKİ yetkilileri ile görüştük. Hamd olsun Gelincik Tepesi’nde ince işçiliği süren 678 konutumuz, hak sahiplerine teslim edilecek

dedi.