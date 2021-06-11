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11 Haz 2021 - 09:25- Kültür & Sanat G: 11 Haz 2021 - 09:28

FKA, bölgenin turizm potansiyelini tanıtıyor

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) TRB1 Bölgesinin (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) turizm potansiyelini ortaya çıkararak artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
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Bölgenin sanayi, ticaret ve sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik yapılan çalışmaların yanında turizm ve tanıtıma yönelik de önemli çalışmalara imza atan Fırat Kalkınma Ajansı, son olarak sosyal medya fenomenlerini bölgeye getirdi.

Yaklaşık 10 gün süren program kapsamında Malatya’da Somuncu Baba Külliyesi, Günpınar Şelalesi, Girmana Vadisi, Elazığ ’da Palu, Harput, Hazar Gölü, Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları, Bingöl’de Çır Şelalesi, Yüzen Adalar, Ilıcalar, Tunceli’de Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi gibi turistik yerler başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezen sosyal medya fenomenleri bol bol fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirdiler.

Çektikleri görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşan sosyal medya fenomenleri takipçilerini gezmeleri için bölgeye davet ettiler.

Sende Gitmelisin Sosyal Medya Platformu Yöneticisi Osman Yeşilbaş, Fırat Kalkınma Ajansının Fırat’ı Keşfet Projesi kapsamında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini on günlük program kapsamında tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yeşilbaş, programın çok güzel geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin bu güzelliklerini, doğasını, insanını burada yerinde görmek bizi çok etkiledi. Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonlarından çok etkilendik, çok beğendik. Ayrıca, Malatya’da her köşe başında bir müze çıkacakmış gibi bir durum var. Doğası da çok güzel; Levent Vadisi ve Darende ilçesi yine bizi çok etkiledi” diye konuştu.

Sen Bana Baksana sosyal medya platformu sahibi İnci Aşık da TRB1 Bölgesinin (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek, herkesin gelip ziyaret etmesi, görmesi ve gezmesi tavsiyesinde bulundu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise TRB1 Bölgesi illerinin bulunduğu toprakların çok verimli olduğunu belirtti.

Ajans olarak bu verimli toprakların kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Yoğunlu, bölge turizminin de gelişmesine yönelik çok önemli projeleri hayata geçirdikleri kaydetti.

Yoğunlu, bölgenin tarihi, kültürü ve doğasıyla önemli bir turizm potansiyelini içerisinde barındırdığının altını çizerek, şöyle konuştu:

Bölgemiz kendine has doğası, kültürel ve tarihi değerleriyle ön plana çıkıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bölgemizde çok sayıda tarihi eser yer alıyor. Biz de ajans olarak bölgemizi her bakımdan tanıtımını yaparak yurt içinden ve yurt dışından turisti bölgemize getirerek bölgemizin turizm hareketliliğini artırmak istiyoruz. Bu yönde de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Ajansımızın turizm, tanıtım ve markalaşma faaliyetleri kapsamında sosyal medya fenomenleri, bloggerlar ve turizm acentesi sahiplerini farklı tarihlerde bölgemizde ağırladık. Benzeri çalışmalarımız devam edecektir. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Kovid-19 pandemisinin sona ermesiyle inşallah yapmış olduğumuz bu çalışmaların meyvelerini toplayacağız.

(Bülten)

# fırat kalkınma ajansı

11 Haz 2021 - 09:25 Malatya- Kültür & Sanat

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