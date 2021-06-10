Malatya’da 7 kişi vefat etti

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tufan Demiral’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, İnönü Caddesi, MTA Lojmanları, No: 4/18, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 13/28, Yeşilyurt.
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Özgül’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, Gizem Apartmanı, No: 13, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Akça’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, Şireciler Sitesi, A-Blok, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz Balaman’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, No: 30/2, Battalgazi.
92 yaşında vefat eden ve Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilen Ali Akpınar’ın taziye adresi: Gölbaşı/Adıyaman.
66 yaşında vefat eden ve Ortaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Bulut’un taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Akçadağ.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.