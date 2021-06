Malatya’da 7 kişi vefat etti

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tufan Demiral’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, İnönü Caddesi, MTA Lojmanları, No: 4/18, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 13/28, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Özgül’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, Gizem Apartmanı, No: 13, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Akça’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, Şireciler Sitesi, A-Blok, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz Balaman’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, No: 30/2, Battalgazi.

92 yaşında vefat eden ve Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilen Ali Akpınar’ın taziye adresi: Gölbaşı/Adıyaman.

66 yaşında vefat eden ve Ortaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Bulut’un taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Akçadağ.”

