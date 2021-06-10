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10 Haz 2021 - 16:56- Yaşam G: 10 Haz 2021 - 16:58

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tufan Demiral’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, İnönü Caddesi, MTA Lojmanları, No: 4/18, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 13/28, Yeşilyurt.
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Özgül’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, Gizem Apartmanı, No: 13, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Akça’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, Şireciler Sitesi, A-Blok, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz Balaman’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, No: 30/2, Battalgazi.
92 yaşında vefat eden ve Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilen Ali Akpınar’ın taziye adresi: Gölbaşı/Adıyaman.
66 yaşında vefat eden ve Ortaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Bulut’un taziye adresi: Ortaköy Mahallesi, Akçadağ.”

(Haber Merkezi)

# vefat

10 Haz 2021 - 16:56 Malatya- Yaşam

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