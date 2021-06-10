Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Haz 2021 - 16:02- Kültür & Sanat G: 10 Haz 2021 - 16:09

Anadolu Efesli Simon, Malatya’nın tarihi yerlerini gezdi

Anadolu Efes'in 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik beratı almak için geldiği Malatya’da tarihi yerleri gezdi.
mask

'Malatyalı' diye tezahüratlar yapılan, attığı basketler sonrasında ‘Malatya Malatya bulunmaz eşin’ türküsünü salonlarda tüm taraftarlara dinlettiren, Malatya’ya olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Efesli Simon’a hemşerilik beratı verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için Malatya'ya gelen başarılı basketbolcu, tarihi ve kültürel yerleri inceledi. Efes'in, Basketbol Süper Ligi ve THY Eurolague şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve Türkiye’ye geldiği ilk günden itibaren 44 numaralı forma ile mücadele eden, kendini Malatyalı olarak gördüğünü belirten Krunoslav Simon, Malatya’da sevenlerinin ilgisiyle de karşılaştı.
Fahri hemşerilik beratı verilmesi kararlaştırılan Simon, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine yer alan, dünya kültür mirası kalıcı listeye girmesi için de aday olan Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nü de çok beğendi.

(İHA)

# malatyalı, 44, Krunaslov Simon

10 Haz 2021 - 16:02 Malatya- Kültür & Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
150 Tür Kelebeği Fotoğraflamayı Başardı mask
150 Tür Kelebeği Fotoğraflamayı Başardı
Üç Arkadaşın Müzik Dolu Hikâyesi mask
Üç Arkadaşın Müzik Dolu Hikâyesi
Savaşın izleri, taş plakların sesi, bu müzede yok yok mask
Savaşın izleri, taş plakların sesi, bu müzede yok yok
Rabia filmi, kamyonda insanlar, Venk… mask
Rabia filmi, kamyonda insanlar, Venk…
Çekirdekten 4,5 milyon dolarlık gelir mask
Çekirdekten 4,5 milyon dolarlık gelir
PERSONEL ALIMI YAPILACAK mask
PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”
İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU mask
İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor mask
Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor

GALERİ

Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu mask
Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor? mask
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor?
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü mask
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor mask
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor
“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım” mask
“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım”
SON YILLARDA GELEN İNŞAAT MALZEMESİ DARBESİ mask
SON YILLARDA GELEN İNŞAAT MALZEMESİ DARBESİ
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL