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10 Haz 2021 - 15:54- Gündem G: 10 Haz 2021 - 15:58

Kızılay 2021 kurban fiyatlarını belirledi

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirecekler için 2021 fiyatlarının belirlendiğini bildirdi.
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Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, vekalet yoluyla kurbanlık kestireceklere yardımcı olduklarını aktardı. Soylu, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisseli kurban kesmeyi hedeflediğini vurgulayarak, 

2021 yılı için vekalet bedeli ise yurt içi ve yurt dışı bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek

dedi.

"Vekaletle kurban kesiminde Kızılay modeli örnek oluyor"


Vekaletle kurban kesiminde Kızılay’ın modelinin örnek olduğuna dikkat çeken Soylu, 

Vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek

şeklinde konuştu.

Soylu, vekaletin nasıl verileceğine ilişkin de, 

Hayırseverler vekaletlerini bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 nolu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve İlimiz Malatya Kızılay Şubede ve İl genelinde açmış olduğumuz Kurban bağış stantlarımızda verebilecekler

diye konuştu.

(İHA)

# kızılay, kurban, ramazan soylu

10 Haz 2021 - 15:54 Malatya- Gündem

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