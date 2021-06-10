ÇİFTÇİ BORÇLU ÜRETİM PAHALI!

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,

Çiftçinin borcu faiziyle beraber yıllarca çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda yani faiz altında çiftçi inim inim inliyor. Yani çiftçinin borcunu faiziyle ertelemek, aslında çiftçinin içinde bulunduğu zorluğu daha da artırmak anlamına geliyor. Çünkü faiziyle beraber yüksek miktarlarda borç miktarları var. Bu borç miktarlarını yine faizle ertelemek, çiftçiye yapılabilecek en büyük zulümdür. Hiç değilse çiftçinin ayrım yapılmaksızın, kuraklıktan etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın kısa vadede acilen faizsiz olarak borçları ertelenmelidir

dedi.

Ayrıca sulama birlikleri tarafından artırılan su fiyatlarına da tepki gösteren Kiraz,

Saydığımız bu zulümler çiftçi için çok fazla hem sulama da yüzde 40-50 artış yapacaksın hem gübre yüzde 100’e varan zamlar yapacaksın, diğer taraftan mazota ciddi zamlar yapacaksın. Ondan sonrada çiftçiye üret diyeceksin

dedi.

Öte yandan çiftçilerin borç faizlerinin anaparayı geçtiğini vurgulayan Kiraz,

Çiftçi borçlu, çiftçi Ziraat Bakanlarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Tarım Kredi Kooperatifleri uzun süredir çiftçinin yaşadığı bu felaketlerden dolayı her yıl faiziyle beraber borçları ertelemiş. Şu anda birçok çiftçinin faizi anaparayı geçmiş durumda yani faizinin faizini ödüyor. Ayrıca faizlere baktığımız zaman yüzde 40’lara ulaşan çok yüksek değerler görüyoruz. Faizler bu rakamlarla ertelenmiş, bu da gerçekten tefecinin tefecisi olan bir faiz anlayışı

kelimelerine yer verdi.



“ÇOK CİDDİ BİR DON FELAKETİ YAŞADIK”



9,10,11 Mayıs’ta yaşanan don olayı Malatya’nın birçok ilçesindeki çiftçiyi zor durumda bıraktı. Yaşanan dol olayı hakkında konuşan Enver Kiraz,

Malatya’da çiftçiler dediğimiz zaman akla ilk kayısı geliyor. Bu yıl Şubat ayında çeşitli bölgelerde don olayı gerçekleşti. Ama bunun arkasında pek de alışkın olmadığımız bir tarihte 10 Mayıs’ta çiftçilerimiz bir donla karşılaştılar, bu durum birçok ilçemizde ürünün kalmamasına neden oldu. Biz ilçeleri gezerek, bizzat yerinde gördük. Sadece kayısı değil birçok meyve ağacın adeta ateşle yakılır şekilde yanmış olduğunu gördük. Özellikle Hekimhan, Kuluncak, Akçadağ’ın önemli bir bölümünde ve yine Darende’nin çok önemli bir bölgesinde çok ciddi bir don felaketi yaşadık. Ayrıca bu tarihler içerisinde özellikle düz alanlarda da fırtınadan kaynaklı dökülmemeler yaşandı. Yine Monilya hastalığından kaynaklı önemli problemler var. Malatya’nın çoğu yerinde kayısı yok, kayısı dökülmüş tabii bunu TARSİM sigorta kapsamına almadığı için Monilya hastalığı adını veriyor

ifadelerini kullandı.



“ÇİFTÇİNİN FAİZİ ANAPARAYI GEÇMİŞ DURUMDA”



Çiftçilerin borçlarına dikkat çeken İl Başkanı Kiraz, faiz miktarlarının yüksek olduğunu söyleyerek,

Bu yıl gördüğümüz tablo şu, birçok çiftçimiz ve köylümüz TARSİM’e sigorta yaptıramamış, elinde para olmadığı için yaptıramamış, TARSİM’deki yüksek primler dolayısıyla yaptıramamış ve bundan dolayı ciddi bir mağduriyet var. Çiftçi borçlu, çiftçi Ziraat Bakanlarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Tarım Kredi Kooperatifleri uzun süredir çiftçinin yaşadığı bu felaketlerden dolayı her yıl faiziyle beraber borçları ertelemiş. Şu anda birçok çiftçinin faizi anaparayı geçmiş durumda yani faizinin faizini ödüyor. Ayrıca faizlere baktığımız zaman yüzde 40’lara ulaşan çok yüksek değerler görüyoruz. Faizler bu rakamlarla ertelenmiş, bu da gerçekten tefecinin tefecisi olan bir faiz anlayışı, son dönemde bir açıklama geldi ama açıklamanın altı tamamen boş, baktığınız zaman borçlu çiftçi ve onların kefilleri icra ile karşı karşıya çünkü mahkeme kararları olmasına rağmen ana yasa hak olmasına rağmen çiftçinin traktörü bir ekipman olduğu için haczedilemez denilmesine rağmen, çiftçinin traktörleri haczediliyor. Çiftçi ağaçlarını kesmek zorunda kalıyor. Şu anda çiftçilerin durumu özetle bu ve bu borçların da ertelenmesi gündeme geldi ama henüz bir çağrı bir açıklama yapılmadı. Çiftçiler bir beklenti içerisindeler ama neyin geleceği nasıl bir açıklama yapılacağı konusunda bir netlik söz konusu değil

diye konuştu.



“FAİZ ALTINDA ÇİFTÇİ, İNİM İNİM İNLİYOR”



CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sözlerine şöyle devam etti:



Şu anda Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine sorduklarında hiçbir bilgi alamıyorlar ve geri dönüşüm söz konusu değil. Çünkü sadece kuralık içerisine giren illerde borçların erteleneceği söyleniyor. Ama biz şunu söylüyoruz, çiftçinin borcu faiziyle beraber yıllarca çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda yani faiz altında çiftçi, inim inim inliyor. Yani çiftçinin borcunu faiziyle ertelemek, aslında çiftçinin içinde bulunduğu zorluğu daha da artırmak anlamına geliyor. Çünkü faiziyle beraber yüksek miktarlarda borç miktarları var. Bu borç miktarlarını yine faizle ertelemek, çiftçiye yapılabilecek en büyük zulümdür. Hiç değilse çiftçinin ayrım yapılmaksızın, kuraklıktan etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın kısa vadede acilen faizsiz olarak borçları ertelenmelidir. Uzun vadede biz şunu söylüyoruz, çiftçinin gelmiş olduğu duruma baktığımızda çiftçinin borçlarının faizini silmemden, çiftçiyi rahatlatmak mümkün değildir. Bugüne kadar olan tüm faizler silinmeleridir. Çiftçinin anapara borçları da çiftçinin ödeyebileceği şekilde yapılanmalıdır. Bunun dışında çözüm aramak çiftçiye herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Maalesef çiftçilerin kış hatta mayıs ayına kadar umutları donmuştur, fırtınayla dökülmüştür, doluyla çiftçinin hayalleri zarar görmüştür.

“HASAR TESPİTLERİNDE NE AŞAMADAYIZ HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMIYOR”



Mayıs ayının başında yaşanan don felaketinde yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında Tarım İl Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılmadığını vurgulayan Kiraz,

Sadece kayısı için de geçerli değil bu durumlar örneğin Yeşilyurt’ta kiraz rekoltesi çok düşük, Hekimhan’da neredeyse ceviz yok denecek kadar az olacak, çünkü don olayını biz Hekimhan’da bizzat gördük. Başka ilçelerde yetişen meyvelerimizde maalesef bu sene olmayacak. Kendi tükettiğimiz meyveyi bile bu dönem maalesef bulamıyoruz. Aile içinde tüketeceğimiz meyve bile yok yanmış durumda dallar bile yanmış dalların yanması şunu gösteriyor, birkaç yıl çiftçi o ağaçlardan ürün alamayacak. Bu da üzerinde durulması gereken önemli bir konu ama maalesef bu konuları da hiç kimse konuşmuyor. Hiç kimse gündemde tutmuyor. Hasar tespitleri yapılıyor ama hasar tespitlerinden sonra çiftçiye bir katkı sunulmuyor. Şu an hasar tespitleri ne aşamada, 10 Mayıs’ın üzerinde bir ay geçmiş, bu bir aylık süre içinde hasar tespitlerinde ne aşamadayız. Hasar tespitlerini nereye kadar taşıdık, bu konularda hiçbir açıklama Tarım Müdürlükleri tarafından yapılmıyor. Hasar tespitleri karşılanacak mı karşılanmayacak mı? o konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Yani çiftçi tamamen kaderiyle baş başa bırakılmış, belirsizliklerle baş başa bırakılmış, borçlar ertelenecek mi ertelenmeyecek mi, ertelenecekse faiziyle mi ertelenecek o konuda bir açıklama yapılmıyor. Sadece renkli televizyon ekranlarından müjde veriyorlar ve bütün müjdeleri altı da boş çıkıyor. Yani çiftçiye de verdikleri müjdenin altı boş gözüküyor. Bir an önce bunların doldurulması gerekiyor. Biz biliyoruz ki Malatya’da çiftçilerimiz kayısı hasadından sonra düğün yapıyor, ev alıyor, eski eşyasını yeniliyor şimdi bu hayalleri bırakın çiftçi, son dönemlerde evine nasıl ekmek götürecek onu düşünüyor

sözlerini kaydetti.

“YATIN MAZOTUNDAN ÖTV, KDV ALINMIYOR ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDAN ÖTV, KDV ALINIYOR”



Mazot, gübre, ilaç fiyatlarındaki fahiş artışın çiftlileri zor durumda bıraktığını ifade eden Enver Kiraz,

Çiftçinin en önemli sorunlarından bir tanesi de ürünü yok ama masrafları devam ediyor. Örneğin tekrar tarlasına, ağacına bakmak zorunda onun için gübre, ilaç almak zorunda gübre fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor yüzde 100’e varan bir artış söz konusu, yine ilaç fiyatları keza öyle çiftçi ilaç alamıyor, gübre alamıyor hepsinin fiyatı yüzde 100 atmış durumda ayrıca mazot fiyatları çok yüksek biz defalarca söyledik. Çiftçinin mazotundan ÖTV, KDV alınmaması gerekir dedik ama yatın mazotundan ÖTV ve KDV alınmıyor bu ülkede ama gariban çiftçinin mazotundan ÖTV, KDV alınıyor. Çiftçi de traktöre mazot alamadığı için bahçesine, tarlasına gidemiyor. Mazot fiyatlarının artışını da her gün görüyoruz, duyuyoruz. Bu büyük maliyet artışları altında çiftçi ezilmeye devam ediyor

şeklinde konuştu.



“BU ZULÜMLER ÇİFTÇİ İÇİN ÇOK FAZLA”



Mazot, gübre ve ilaçların yanı sıra tarla, bahçe sulamalarında da Sulama Birlikleri tarafından ciddi zamlar yapıldığını söyleyen Kiraz,

Ayrıca çiftçinin en büyük sorunlarından bir tanesi de suluma suyu problemi, zaten kuraklıkla karlı karşıya olduğumuz bir gerçek var. Bu sene de kurak geçti. Barajlarımızda da doluluk oranı düşmüş durumda, baraj doluluğu az olduğu dönemde su çok az veriliyor. Daha önce sebzesini meyvesini kanalizasyon suyuyla sulayan bir Malatya vardı. Bu yıl da kanalizasyon suyuna mahkûm olan bir Malatya olacak, ayrıca Sulama Birliklerine kayyum atandı. Daha önce halkın oyuyla seçilmiş olan yönetimler yerine atamalar yaparak, yönetimler oluşturuldu. Atananlarda hükümetin direktifleri doğrultusunda çiftçinin sulama suyu fiyatlarını çok arttırıyorlar. Bu yıl yüzde40-50’lere varan fiyat artışları var. Saydığımız bu zulümler çiftçi için çok fazla hem sulama da yüzde 40-50 artış yapacaksın hem gübre yüzde 100’e varan zamlar yapacaksın, diğer taraftan mazota ciddi zamlar yapacaksın. Ondan sonrada çiftçiye üret diyeceksin

dedi.