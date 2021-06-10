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10 Haz 2021 - 12:28- Gündem G: 10 Haz 2021 - 12:39

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ

Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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NATO Zirvesi öncesi kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu. Kademeli normalleşme adımları ile ilgili yeni alınacak kararlar ise merakla bekleniyordu. Ancak toplantının iptal edildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği öğrenildi. Erdoğan'ın Euro 2020 maçının ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılım sağlaması bekleniyor.
# NATO, , kabine toplantısı

10 Haz 2021 - 12:28 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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