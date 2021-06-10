KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ

NATO Zirvesi öncesi kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu. Kademeli normalleşme adımları ile ilgili yeni alınacak kararlar ise merakla bekleniyordu. Ancak toplantının iptal edildiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği öğrenildi. Erdoğan'ın Euro 2020 maçının ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılım sağlaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.