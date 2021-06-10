KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ

NATO Zirvesi öncesi kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu. Kademeli normalleşme adımları ile ilgili yeni alınacak kararlar ise merakla bekleniyordu. Ancak toplantının iptal edildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği öğrenildi. Erdoğan'ın Euro 2020 maçının ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılım sağlaması bekleniyor.